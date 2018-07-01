«زهبة ولدنا».. دراما كوميدية تتمسك بالعرس الإماراتي التقليدي

دبا الفجيرة (الاتحاد)

شهد الشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، مساء أمس الأول، العرض المسرحي «زهبة ولدنا» تأليف حمد الظنحاني وإخراج أيمن الخديم.

تدور أحداث المسرحية حول عائلة تعيش في قرية شعبية مؤلفة من أم وثلاثة أولاد وبنت، تنوي تزويج اثنين منهم، ولكن اختلاف آلية التفكير بين العائلة وعائلتي العروسين تضع الجميع في عدد من المواقف الدرامية والمفارقات خلال فترة التحضير للعرس وبعده.

وتحاول الأم أن تقنع عائلتي العروسين أن تقيم حفل زفاف واحداً لولديها محمد وعلي، وأن يقام العرس في الحي الشعبي ضمن العادات والتقاليد المتبعة قديماً، بعيداً عن قاعات الأفراح وما يرتبط بها عادة من مظاهر البذخ والإسراف وشراء أغراض العرس من خارج الدولة، إلا أن الأم تواجه برفض كل ذلك من قبل كلا العائلتين، فتبدأ بمحاولات لإقناعهما متمسكة بإقامة العرس بطريقته التقليدية، قبل أن تنجح في ذلك ونشهد نهاية المسرحية بإقامة عرس مشترك للأخوين وفق الأعراف الإماراتية القديمة، بما فيه حمل «الزهبة» إلى أهالي العروسين.

الحكاية البسيطة والتي قدمت بقالب كوميدي طريف، حملت بمضمونها ما هو أعمق من تقديم العرس الإماراتي التقليدي والدعوة إلى التمسك بالعادات والتقاليد الأصلية، إذ جاءت تفاصيل الحكاية بدعوة صريحة لتسهيل تكاليف الزواج على الشباب، وتقديم المثل بالتعاون والتلاحم بين الأهالي وتعزيز أواصر المحبة والتكافل بين أبناء المجتمع الواحد.

جسد شخصيات مسرحية «زهبة ولدنا» عدد من نجوم المسرح الإماراتي منهم إبراهيم القحومي وأيمن الخديم وصوغة وسعيد الهرش ودلال ياسر وسرور الحار، إضافة إلى نجوم مواقع التواصل الاجتماعي، سند جميع، حمادي محيل، وآخرون، والعمل من إنتاج جمعية دبا للثقافة والفنون والمسرح.