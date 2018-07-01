«زهبة ولدنا».. دراما كوميدية تتمسك بالعرس الإماراتي التقليدي

دبا الفجيرة (الاتحاد)
شهد الشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، مساء أمس الأول، العرض المسرحي «زهبة ولدنا» تأليف حمد الظنحاني وإخراج أيمن الخديم.
تدور أحداث المسرحية حول عائلة تعيش في قرية شعبية مؤلفة من أم وثلاثة أولاد وبنت، تنوي تزويج اثنين منهم، ولكن اختلاف آلية التفكير بين العائلة وعائلتي العروسين تضع الجميع في عدد من المواقف الدرامية والمفارقات خلال فترة التحضير للعرس وبعده.
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الحكاية البسيطة والتي قدمت بقالب كوميدي طريف، حملت بمضمونها ما هو أعمق من تقديم العرس الإماراتي التقليدي والدعوة إلى التمسك بالعادات والتقاليد الأصلية، إذ جاءت تفاصيل الحكاية بدعوة صريحة لتسهيل تكاليف الزواج على الشباب، وتقديم المثل بالتعاون والتلاحم بين الأهالي وتعزيز أواصر المحبة والتكافل بين أبناء المجتمع الواحد.
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