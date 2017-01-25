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المعارضة تتحفظ وتقترح وقف إطلاق نار شامل والنظام يؤكد استمرار مهاجمة وادي بردى

تأسيس آلية ثلاثية لمراقبة وقف إطلاق النار في سوريا
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تاريخ النشر: الأربعاء 25 يناير 2017

أستانا (وكالات)

اتفقت روسيا وتركيا وإيران، الدول الراعية لمحادثات السلام حول سوريا في أستانا أمس، على إنشاء آلية لتطبيق ومراقبة وقف إطلاق النار في سوريا، في ختام يومين من المحادثات بين وفدي النظام والفصائل المعارضة، التي أبدت تحفظات على هذا البيان، مشددة على ضرورة وضع حد للدور الإيراني في سوريا، وقالت إيران وروسيا وتركيا في بيان مشترك: «إنها ستؤسس آلية ثلاثية لمراقبة وقف إطلاق النار في سوريا، وضمان الالتزام الكامل به، ومنع أي استفزازات، وتحديد كيفية عمل وقف إطلاق النار»، فيما أكدت المعارضة السورية أنها ملتزمة الاتفاق.

وأضافت الدول الثلاث في ختام مفاوضات أستانا أنها تدعم رغبة جماعات المعارضة المسلحة في المشاركة في الجولة المقبلة من مفاوضات جنيف في 8 فبراير المقبل، تحت رعاية الأمم المتحدة، حسب ما جاء في البيان الذي تلاه وزير خارجية كازاخستان خيرات عبد الرحمنوف في ختام المحادثات.

وشدد البيان على أنه «لا يوجد حل عسكري للنزاع في سوريا، وأن من الممكن فقط حله عبر عملية سياسية».

من جهته، أكد وفد المعارضة السورية المسلحة في ختام المفاوضات ضرورة التزام جميع الأطراف باتفاق وقف إطلاق النار في سوريا.

وقال رئيس وفد المعارضة المسلحة محمد علوش في مؤتمر صحفي: «إن النقطة الأساسية التي تم التركيز عليها خلال المناقشات هي تثبيت وقف إطلاق النار وضرورة الالتزام الكامل به، بالإضافة إلى الإجراءات الإنسانية وفقاً للقرار الأممي 2254 المتضمن رفع الحصار على المناطق المحاصرة، وإطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات». ... المزيد
     
 

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