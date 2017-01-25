تأسيس آلية ثلاثية لمراقبة وقف إطلاق النار في سوريا

أستانا (وكالات)

اتفقت روسيا وتركيا وإيران، الدول الراعية لمحادثات السلام حول سوريا في أستانا أمس، على إنشاء آلية لتطبيق ومراقبة وقف إطلاق النار في سوريا، في ختام يومين من المحادثات بين وفدي النظام والفصائل المعارضة، التي أبدت تحفظات على هذا البيان، مشددة على ضرورة وضع حد للدور الإيراني في سوريا، وقالت إيران وروسيا وتركيا في بيان مشترك: «إنها ستؤسس آلية ثلاثية لمراقبة وقف إطلاق النار في سوريا، وضمان الالتزام الكامل به، ومنع أي استفزازات، وتحديد كيفية عمل وقف إطلاق النار»، فيما أكدت المعارضة السورية أنها ملتزمة الاتفاق.

وأضافت الدول الثلاث في ختام مفاوضات أستانا أنها تدعم رغبة جماعات المعارضة المسلحة في المشاركة في الجولة المقبلة من مفاوضات جنيف في 8 فبراير المقبل، تحت رعاية الأمم المتحدة، حسب ما جاء في البيان الذي تلاه وزير خارجية كازاخستان خيرات عبد الرحمنوف في ختام المحادثات.

وشدد البيان على أنه «لا يوجد حل عسكري للنزاع في سوريا، وأن من الممكن فقط حله عبر عملية سياسية».

من جهته، أكد وفد المعارضة السورية المسلحة في ختام المفاوضات ضرورة التزام جميع الأطراف باتفاق وقف إطلاق النار في سوريا.