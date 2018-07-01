إدراج مدينة إسبانية من العصر الإسلامي في قائمة تراث العالم

أ ف ب

أدرجت مدينة الزهراء الأندلسية في جنوب إسبانيا العائدة للعصر الإسلامي في القرن العاشر، في قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو)، بحسب ما أعلنت الأحد لجنة التراث العالمي المجتمعة في البحرين.



وشيّدت هذه المدينة في العام 936 للميلاد، وهي من المعالم الشاهدة على الحكم الإسلامي للأندلس الذي امتد من القرن الثامن وحتى الخامس عشر.



وقد سبقتها إلى القائمة في السنوات السابقة معالم أندلسية أخرى، هي مسجد قرطبة وقصر إشبيلية وقصر الحمراء.



وجاء في بيان للجنة منظمة اليونسكو المجتمعة في المنامة أن مدينة الزهراء تقدّم "معارف جمّة عن الحضارة الإسلامية الغربية المندثرة في الأندلس عندما كانت في أوج مجدها".

وشيّدت المدينة في عصر الحاكم الأموي عبد الرحمن الناصر.



ويذهب البعض إلى أن المدينة حملت اسم زوجة الحاكم الأموي، لكنّ المؤرخين يعتقدون أن الهدف من بناء المدينة كان إظهار القوة في وجه الدولة العباسية التي قامت على أنقاض حكم الأمويين في المشرق.

وتقع المدينة على بعد ثمانية كيلومترات من قرطبة.



وقالت المنظمة، على موقعها الإلكتروني "بقيت هذه الآثار في طيات النسيان طوال ما يقرب 1000 عام لتعود للنور من جديد في بداية القرن العشرين".