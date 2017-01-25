ابن دغر يطالب بتوثيق جرائم الانقلاب

عدن (الاتحاد، وكالات)

شدد رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر على ضرورة قيام المنظمات الدولية والحقوقية بتوثيق جرائم مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية في حق الشعب اليمني لاسيما استمرارها في الاعتقالات التعسفية لكل من يخالفها الرأي والتجنيد الإجباري للأطفال بما ينتهك الحقوق والحريات، ودعا خلال لقائه وكيل وزارة حقوق الإنسان ماجد فضائل، المنظمات الدولية إلى فتح مكاتبها في عدن، متعهدا تقديم الحكومة كل الدعم لتسهيل مهام واجباتها الإنسانية بكل حرية وبما يخدم المجتمع.

وكانت وزارة حقوق الإنسان قد حملت المليشيات، مسؤولية عرقلة صرف مرتبات موظفي الدولة خصوصاً بعد منعها المؤسسات المالية والحكومية في صنعاء من إرسال بيانات أجور العاملين إلى البنك المركزي في عدن، وقالت «إن انتهاج المليشيات سياسة العقاب الجماعي يشكل انتهاكا مركبا لحقوق الإنسان، حيث لا تقف آثارها على انتهاك حقوق الموظفين بل يطال مستوى معيشة أسرهم، وهو ما يزيد من معاناتهم، وحملت المليشيات المسؤولية الكاملة عن هذه الممارسات والتداعيات التي ستنتج عنها.