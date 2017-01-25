هادي يدعو لتوحيد الخطاب الإعلامي وإبراز الانتصارات

عدن (الاتحاد، وكالات)

أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أهمية الدور الإعلامي في المرحلة الراهنة لتعرية المخططات الإجرامية والجرائم التي ترتكبها مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية الكهنوتية الحالمة بعودة اليمن إلى ما قبل نظام الجمهورية والعصور المظلمة، وشدد خلال لقائه في عدن وزير الإعلام معمر الأرياني على توحيد الخطاب الإعلامي لمواجهة الانقلابيين وتقديم رسائل إعلامية مركزة تفضح المؤامرات على النظام والحرب الهمجية على مختلف المحافظات.

وحيا هادي خلال لقاء مع رئيس المجلس الأعلى لـ«الحراك الجنوبي» صالح يحيى سعيد، المواقف والجهود التي اجترحتها قيادة وقواعد «الحراك» لنصرة قضايا الوطن العادلة وحقوق المواطن والمجتمع التي عمد النظام السابق بغطرسة وإقصاء ممنهج على النيل من واقع وحقوق قطاع واسع من أبناء الوطن شماله وجنوبه على السواء، مشددا على أنه آن الأوان لطي صفحة الحرب الهمجية الظالمة للمليشيات بتعاون الجميع مع الجيش والمقاومة وإسناد من دول التحالف العربي.

وشدد هادي خلال لقاء وزير تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ياسر الرعيني على أن مخرجات الحوار الوطني تمثل مشروعا لكل اليمنيين لا يمكن التخلي عنها، وأن بناء اليمن الاتحادي أمر لا تنازل عنه.

وأكد أهمية الإعلام في التوعية بمخرجات الحوار الوطني التي توافقت عليها كافة الأطراف السياسية بمباركة المجتمع الدولي الراعي للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. وأشار إلى أن تنفيذ مخرجات الحوار الوطني من شأنه بناء يمن اتحادي قائم على العدل والمساواة وسيادة القانون.

من جهته، قال الرعيني، إن انقلاب مليشيات الحوثي وصالح لن يوقف تنفيذ مخرجات الحوار التي اتفقت عليها كل مكونات الشعب، وأضاف في بيان بمناسبة الذكرى الثالثة لإعلان مخرجات الحوار 25 يناير، إن الانقلاب وإن عطل العملية السياسية، لكنه لم ولن ينجح في وأد المشروع الوطني، والدولة الاتحادية، باعتبار مخرجات الحوار هي طريق الأمان والاستقرار للشعب والوطن.

والتقى الرئيس اليمني أيضا وزير العدل خالد باجنيد حيث أكد على ضرورة تفعيل دور الأجهزة القضائية المختلفة لممارسة مهامها والفصل في القضايا المتراكمة بما يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار، وشدد على أهمية النزول الميداني من قبل المختصين إلى المصالح والسجون للفصل في الحالات وتقييمها والبت في القضايا الجسيمة والعاجلة المتصلة باستتباب الأمن بدرجة رئيسة، وقال «إن دور القضاء ضرورة ملحة للنهوض بواقع أي مجتمع باعتباره إحدى ركائز السلطات الثلاث التي بتواجدها يستقيم حال الوطن والمواطن».