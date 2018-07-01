«هيئة الإسكان» تسلم 306 مساكن شعبية في العين العام المقبل

عمر الحلاوي (العين)

تعتزم هيئة أبوظبي للإسكان تسليم 306 مساكن شعبية جديدة بمنطقة الساد في العين للمواطنين العام المقبل، بعد انتهاء مرحلة الاعتمادات النهائية الحالية، فيما أعلنت بلدية العين عن مشاريع كبري للبنية التحتية والطرق في مدينة العين منها إنشاء عدد طرق جديدة في كل من منطقة الساد ومنطقة اليحر، وإنشاء حديقة عامة في رماح، ومماشٍ في كل من منطقة البطين ومنطقة المقام، وتطوير أكبر دوار في مدخل مدينة العين «دوار توام» وتحويله إلى إشارات مرورية، بالإضافة لإنشاء مراكز تجارية وأسواق وتطوير المحال التجارية في منطقة اليحر.

جاء ذلك خلال الملتقى السكاني مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية في القطاع الغربي لمدينة العين الذي تنظمه بلدية مدينة العين بحضور الدكتور مطر النعيمي مدير عام البلدية وأكثر من 22 مؤسسة حكومية، المدراء التنفيذيين للبلدية ومدراء الإدارات.

وأكدت البلدية أن المشاريع المستقبلية تضم إنشاء حدائق ومماشٍ وتخصيص أراضٍ استثمارية وتجارية في القطاع الغربي، كما بدأت البلدية في مشروع إنشاء طريق إسفلتي جديد يربط الشعبية القديمة مع الشعبية الجديدة في منطقة الخزنة، ومشروع طريق إسفلتي جديد شمال شرطة الساد إلى ريس الساد، ومشروع إسفلتي جديد يربط اليحر بمنطقة الساد، ولفتت البلدية إلى أن مشاريع البنية التحتية المستقبلية تتضمن تطوير وصيانة شبكات الصرف الصحي وتصريف المياه في منطقة الساد، وتوفير إنارة بين الشعبية الجديدة والقديمة في الخزنة.

وأعلنت دائرة النقل عن توفير مواقف لحافلات النقل في الشوارع الرئيسية حينما تتوفر الميزانية المطلوبة، وإنشاء جسور عبور للمشاة (الطريق الرئيسي) في القطاع الغربي، على طريق أبوظبي العين، والذي يربط اليحر الشمالي بالجنوبي، وإنشاء محطة مواصلات عامة في اليحر ومواقف لحافلات النقل في الساد وذلك حسب الخطة الشاملة للحافلات لإدارة النقل العام.

كما أعلن الملتقى عن العديد من المشاريع الجديدة من بينها إنشاء مساجد جديدة مع مصلى نساء في السلامات الجديدة وفي اليحر، بالإضافة إلى إنشاء عيادة صحية جديدة تشمل جميع العيادات التخصصية في السلامات وأبوسمرة، وإنشاء فرع مؤسسة التنمية الأسرية (اليحر).