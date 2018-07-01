محمد بن راشد يقدم واجب العزاء بوفاة أحمد عبيد الزري الشامسي



تاريخ النشر: الأحد 01 يوليو 2018 دبي (وام) قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، واجب العزاء في وفاة المرحوم أحمد عبيد الزري الشامسي. جاء ذلك خلال زيارة سموه، يرافقه معالي محمد إبراهيم الشيباني مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي، وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، إلى خيمة العزاء في منطقة المزهر في دبي مساء أمس، حيث قدم سموه صادق عزائه ومواساته إلى والد وإخوان وأعمام وذوي الفقيد، راجياً الله تبارك وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وأسرته جميل الصبر وحسن العزاء - إنا لله وإنا إليه راجعون -.