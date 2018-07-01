هوجو سانشيز.. المكسيكيون يعتقدون أنني شخص خارق !

عبدالله القواسمة (أبوظبي)
أعظم لاعب أنجبته كرة القدم المكسيكية، لكنه لم يحرز سوى هدف يتيم في كأس العالم، هذا باختصار ما تمخضت عنه مسيرة المهاجم الفذ هوجو سانشيز، والذي كانت آمال الشعب المكسيكي معلقة عليه لقيادة منتخب بلادها إلى إنجاز تاريخي في مونديال 1986 الذي استضافته المكسيك آنذاك، لكن سانشيز لم ينجح سوى في تسجيل هدف هو الوحيد له في ثلاث مشاركات بكأس العالم أعوام 1978، 1986 و1994.
وجاء هدف سانشيز في مرمى بلجيكا بالدور الأول وفاز المنتخب المكسيكي بنتيجة 2-1، ليمضي قدماً بعد ذلك وينجح في التأهل إلى الدور الثاني، بتصدره سلم ترتيب المجموعة الثانية برصيد 5 نقاط وبفارق نقطة واحدة عن الباراغواي التي حلت ثانية، حيث شهدت مباراة دور الـ16 تفوق المكسيك على بلغاريا بنتيجة 2-0 قبل أن تخرج بعد ذلك من دور الثمانية إثر خسارتها أمام ألمانيا بالركلات الترجيحية 4-1.
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وشاءت الصدف أن يكون أجمل هدف في تاريخ كأس العالم والذي أحرزه المكسيكي مانويل نيجريتي في مباراة بلغاريا والتي خاضها سانشيز آنذاك ولم ينجح فيها بالتسجيل حيث علق قائلاً على هذا الهدف المقصي: «كانت لحظة خالدة فالهدف فك شفرة اللقاء، لقد زاملت نيجريتي في فريق بوماس وكنا نتدرب على مثل هذه الضربات المقصية. لقد طور من أدائه الفني كثيراً ولم أفاجأ حين رأيته يسجل ذلك الهدف».
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أما عن مسيرته الدولية فقد لعب «هوجو سانشيز» 60 مباراة مع منتخب المكسيك وسجل فيها 29 هدفاً، في حين أسفرت مسيرته مع ريال مدريد عن إحراز 208 هدفاً في سبعة مواسم قضاها مع النادي الملكي تخللها الفوز بعشرة ألقاب.