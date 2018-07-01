كاسيميرو: منتخب السامبا ليس نيمار وحده



تاريخ النشر: الأحد 01 يوليو 2018 أنور إبراهيم (القاهرة) يواجه منتخب البرازيل غداً اختباراً صعباً عندما يلعب ضد منتخب المكسيك الطموح في دور الـ 16 للبطولة، وهو المنتخب الذي كان السبب الأول في إقصاء منتخب المانشافت الألماني من الدور الأول. وأبدى نجم خط وسط السامبا كاسيميرو تفاؤله بالنسبة لمنتخب بلاده وقدرته على الوصول إلى أبعد مدى في البطولة وتعويض الخروج من الباب الضيف في مونديال البرازيل 2014. وقال: أعلم أننا نتحسن مباراة تلو الأخرى، صحيح كانت البداية باهتة وتعادلنا مع سويسرا(1/‏1) ثم تحسن الأداء في مباراة كوستاريكا (2/‏صفر) ولكننا في المباراة الثالثة لعبنا كرتنا ضد صربيا (2/‏صفر) وفرضنا أسلوبنا، والخلاصة أننا نصعد تدريجياً وبقوة، وهذا أمر طبيعي بعد أن تخلصنا من ضغوط البدايات، وسنكون أفضل في المراحل القادمة وسننافس بقوة على اللقب. وقارن كاسيميرو زميله نيمار بالبرتغالي كريستيانو رونالدو من حيث تشابههما في القدرة على صنع الفارق في أي لحظة. وقال: في كرة القدم هناك دائماً لاعب يكثر الحديث عنه والجدل بشأنه ولكن هذا اللاعب لا بد أن يكون على مستوى عالٍ وليس لاعباً عادياً، وأقول إن نيمار من هذه النوعية، ولكن علينا ألا ننسى أن المنتخب البرازيلي ليس هو نيمار وحده، وإنما لدينا نجوم كبار آخرون، ودفاع حديدي، وحارس مرمى رائع.. تماماً مثلما كان الحال في كل البطولات السابقة من أجيال مختلفة بدءاً بجيل بيليه ومروراً بروماريو ورونالدو والآخرين. وأضاف كاسيميرو نجم ريال مدريد الإسباني قائلاً: فريق كرة القدم يتكون من 11 لاعباً بل 14 لاعباً إذا شئنا الدقة، ولا بد أن يكونوا جميعاً جاهزين وتحت أمر المدير الفني في أية لحظة. وأشاد كاسيميرو بقدرة نيمار على تغيير نتيجة المباراة في أي لحظة وعلق قائلاً: إنه نجم عالمي ويعرف كيف يتعايش مع الضغوط والانتقادات، وعندما لا يلعب جيداً يتعرض للانتقادات، وعندما يجيد يصبح أفضل لاعب في العالم. واعترف كاسيميرو بأن نيمار وكريستيانو ومعهما ليونيل ميسي هم أفضل ثلاثة لاعبين في العالم، بل يمكن القول بأنهم من عالم آخر، وشيء رائع أن يكون أحدهم لاعباً في منتخبنا.