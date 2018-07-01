غضب روسي من «توقعات» ريدناب!

محمد حامد (دبي)

تكاتف نجوم الكرة الروسية ممن سبق لهم الدفاع عن ألوان المنتخب، للدفاع عن حقه المشروع في الحلم بالتأهل إلى دور الـ 8 وتجاوز الحاجز الإسباني في الدور الحالي، حيث تبدو المهمة صعبة إلى حد كبير إلا حدثت معجزة على حد قول ديميتري ألينيشيف نجم المنتخب الروسي السابق، وعلى العكس من هذه النظرة التي تبدو واقعية بادر عدد آخر من نجوم روسيا بنشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية للصحافة الروسية والقنوات التلفزيونية لدعم المنتخب، والتأكيد على أن كرة القدم لا تعترف إلا بما يحدث في الملعب، وجاء الفيديو رداً على مقال للمدرب الإنجليزي هاري ريدناب الذي سخر بشدة من المنتخب الروسي قائلاً إنه يحتاج إلى 16 لاعباً في أرض الملعب لكي يتفوق على نظيره الإسباني.

وتتجه الأنظار اليوم إلى موسكو لمتابعة المغامرة الروسية أمام الإسبان في حضور ما يقرب من 80 ألفاً غالبيتهم الكاسحة من الجمهور الروسي الذي يحلم بمعجزة كروية والعبور إلى دور الـ 8، وهو ما يراه ريدناب أمراً مستحيلاً مما أثار غضباً روسيا كبيراً ظهرت ملامحه في تغطية صحافة موسكو للحدث، فقد كتب المدرب الإنجليزي:«لا أعلم ما هي الطريقة الشرعية التي يمكن للروس اللجوء لها لكي يتجاوزا العقبة الإسبانية، أرى أنه لا يمكن لروسيا الفوز على الإسبان إلا إذا أقحموا 16 لاعباً في مواجهة 11 لاعباً إسبانيا، بهذه الطريقة يمكنهم تحقيق الفوز».

وتابع ريدناب:«سعادتي كبيرة من أجل روسيا التي تأهلت إلى دور الـ16، لقد كان الأداء سيئاً للغاية في يورو 2016، والآن نجحوا في الفوز على السعودية ومصر، وأخفقوا أمام أوروجواي، إنه أمر جيد أن يتأهل صاحب الأرض لهذه المرحلة، ولكنني لا أثق أبداً في قدرتهم على الفوز في مباراتهم أمام إسبانيا، أعتقد أن المنتخب الإسباني سوف يفوز بهدفين مقابل لا شيء».

وبعث ريدناب برسالة إلى الجمهور الروسي وكذلك عشاق المنتخب الإنجليزي، قائلاً:«استمتعوا بالمونديال حتى لو ودع منتخبكم البطولة، إنه كأس العالم حيث المتعة الكروية وأكبر النجوم، لديكم تشيريشيف الذي أبدع في المباريات الماضية، كما أن رونالدو ومودريتش وكين ظهروا بصورة جيدة، وأتمنى ألا يكتفي كين بالتسجيل في بنما، أريد أن أراه نجماً لامعاً أمام الكبار وفي بقية المشوار، رسالتي إلى الجمهور الإنجليزي أن يشعر بالاطمئنان في مباراتنا أمام كولومبيا، فقد كان الخطر أن نواجه منتخب السنغال القوي المنظم، وفي حال تجاوزنا كولومبيا فسوف نواجه البرازيل التي أرى أنها ليست في أفضل مستوياتها، طريقنا إلى قبل النهائي مفتوح».

وفي سياق متصل بفرص فوز روسيا على إسبانيا، فقد أتاحت صحيفة «سبورت إكسبريس» الرياضية الروسية استطلاعاً للرأي، لمعرفة رؤية الشارع الروسي للمباراة، وجاءت النتائج وفقاً لآلاف الأصوات أقرب إلى الواقع، فقد صوت 40 % على خيار فوز روسيا، فيما أبدى 60 % عدم ثقتهم في تحقيق هذا الفوز الذي يبدو صعباً في مواجهة أحد القوى الكروية الكبيرة المرشحة للذهاب إلى أبعد نقطة في المونديال، وصولاً إلى النهائي والفوز باللقب.

أما إيفيكا أوليتش، نجم منتخب كرواتيا السابق ولاعب البايرن وسسكا موسكو والمدرب المساعد لمنتخب بلاده في المونديال الحالي، فقال إن الأرض قد يكون لها دور سحري مع أصحاب الأرض، مشيراً إلى أن المنتخب الروسي لديه فرصة في الفوز على إسبانيا، وأضاف:«كرة القدم لا تعترف بأي ثوابت، بالطبع لدى إسبانيا منتخب قوي وعناصر لا يمكن السيطرة عليها بسهولة، إلا أن الأرض والجمهور قد يكون لهما مفعول السحر لمنح روسيا بطاقة الاستمرار في المونديال، صحيح أن إسبانيا قوية، ولكن الأداء الذي ظهروا به في مباريات الدور الأول لم يكن متوقعاً، فقد عانوا كثيراً، مما يعني أنهم منتخب يمكن التفوق عليه».