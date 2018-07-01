سعيد العويران: انتظروا «السامبا» أمام المكسيك

سامي عبدالعظيم (رأس الخيمة)
أبدى سعيد العويران، نجم المنتخب السعودي السابق وصاحب أحد أجمل الأهداف في مونديال أميركا 1994 حزنه وغضبه من نتائج المنتخبات العربية في مونديال روسيا 2018، وخروجها من مرحلة المجموعات.
وقال العويران: المنتخبات العربية لا تستحق العبور إلى الدور الثاني، في ظل المردود غير المتوقع في البطولة، رغم الملايين التي تم إنفاقها على الإعداد والمعسكرات والمباريات الودية قبل الانتقال إلى البطولة، وأكد أن المنتخبات العربية لم تستفد من وجود مجموعة من اللاعبين المحترفين في دوريات عدة على مستوى العالم، وهو ما يجعل كل الأعذار مرفوضة لتبرير الإخفاق في بلوغ الدور الثاني على أقل تقدير.
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وأضاف: بطولة العالم يجب أن تحظى بالاهتمام الكبير من جانب أي منتخب يشارك في البطولة، لأنه لا يمكن قياس المونديال بأي بطولة خليجية أو قارية.
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