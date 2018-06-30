دروجبا يعترف: «العقلية» وراء الإخفاق !

أنور إبراهيم (القاهرة)
خرجت المنتخبات الأفريقية الخمسة من الدور الأول لمونديال روسيا، وإن كان الأداء قد تفاوت بينها بدرجة كبيرة، وكان بعضها وخاصة منتخبي السنغال ونيجيريا قاب قوسين أو أدنى من التأهل لدور الـ 16، ولكن «أسود التيرانجا» السنغاليين ودعوا البطولة بسبب فارق بطاقتي إنذار عن منتخب اليابان.
النجم الإيفواري ديدييه دروجبا أحد النجوم الأفارقة الكبار الذين تألقوا في سماء الكرة الأوروبية علق على ذلك بقوله: إنها خطوة للخلف، ولكن علينا أن نفكر من جديد في الطريقة التي نتعامل بها مع مثل هذه البطولات الكبرى.
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وأضاف: سوف ننجح ذات يوم، ولكن علينا أن نفكر في الطريقة التي ينبغي أن نتعامل بها مع مثل هذه البطولة، وأن نسعى إلى تغيير العقلية.