دروجبا يعترف: «العقلية» وراء الإخفاق !

أنور إبراهيم (القاهرة)

خرجت المنتخبات الأفريقية الخمسة من الدور الأول لمونديال روسيا، وإن كان الأداء قد تفاوت بينها بدرجة كبيرة، وكان بعضها وخاصة منتخبي السنغال ونيجيريا قاب قوسين أو أدنى من التأهل لدور الـ 16، ولكن «أسود التيرانجا» السنغاليين ودعوا البطولة بسبب فارق بطاقتي إنذار عن منتخب اليابان.

النجم الإيفواري ديدييه دروجبا أحد النجوم الأفارقة الكبار الذين تألقوا في سماء الكرة الأوروبية علق على ذلك بقوله: إنها خطوة للخلف، ولكن علينا أن نفكر من جديد في الطريقة التي نتعامل بها مع مثل هذه البطولات الكبرى.

وأضاف دروجبا قائلاً: علينا أن ننظر إلى هذا الخروج الجماعي للمنتخبات الأفريقية من الدور الأول، على أنه فرصة لكل المنتخبات وللاتحاد الأفريقي من أجل إعادة النظر في الاستراتيجية الحالية والبحث عن أسلوب جديد للانطلاق إلى الأمام. وتابع متسائلاً: ماذا نريد أن نفعل خلال المونديال القادم ؟ فنحن نملك اللاعبين والمال اللازم لتطوير اللعبة ولكننا بحاجة إلى ماهو أكثر من ذلك. وعلق قائلاً: اختلاف العقلية وراء الجانب الأكبر من الفشل.. وعلينا أن نفعل مثلما تفعل المنتخبات الأوروبية والأميركية الجنوبية فيما يتعلق بطريقة تعايشها مع مثل هذه الأحداث الكروية الكبرى، وما تملكه هذه المنتخبات من هياكل مستقرة وخطط مدروسة وبرامج طويلة الأجل.

وأضاف: سوف ننجح ذات يوم، ولكن علينا أن نفكر في الطريقة التي ينبغي أن نتعامل بها مع مثل هذه البطولة، وأن نسعى إلى تغيير العقلية.