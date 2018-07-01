المنسي: الحل في «العلم»

أبوظبي (الاتحاد)
يرى المدرب التونسي محمد المنسي، أنه لا يمكن القول، إن الكرة الأفريقية تأخرت أو تراجعت، لأنها في الأصل لم تتقدم، وأن ما حققته من بعض المنتخبات الأفريقية من نتائج طيبة في كأس العالم في الـ28 عاما الماضية أو ما قبلها، لا يمكن اعتباره تطوراً بقدر ما هو بصمة محدودة لجيل من الأجيال، معتبراً أن الصحيح أن أفريقيا تراوح مكانها، ويفصلها الكثير عن مستوى المنتخبات العالمية.
وقال: في بعض الأحيان تحدث مفاجآت، شاهدنا ايسلندا تثبت في نفسها، يجب أن نتطور مثل الآخرين، شاهدنا المنتخب الإيسلندي وكيف تطور مستواه، أفريقيا أيضاً سبقت اليابان في التواجد في المونديال ولكن اليابان يحقق نتائج طيبة خلال الفترة الماضية.
|
ويضيف المنسي: هناك بلدان تعمل وفقاً لأساس علمي، وفي أفريقيا الأولوية دائما ليست للتأسيس بل للنتيجة حتى على مستوى الناشئين، والموهبة دائما تحتاج للصقل.. مثلا الأهداف التي هزت شباك العرب والأفارقة تحتاج إلى وقفة.. المنتخب المغربي على سبيل المثال قدم عروضاً قوية، لكن الأهداف التي استقبلها مثيرة للدهشة لأنه لا يعقل أن لا تتم مراقبة رونالدو عند تنفيذ كرة ثابتة، والحال نفسه ينطبق على تونس.
|
ويشير المنسي: اليابان تأهل على حساب السنغال باللعب النظيف لأنه يلعب الكرة بعقلية المحترفين ونحن ما نزال يغلب علينا الانفعال وننسى أن اللعب النظيف قد يحدث الفارق.