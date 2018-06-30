القارة السمراء تعود إلى المربع صفر

محمد سيد أحمد (أبوظبي)
منذ انتفاضة الكاميرون بقيادة النجم التاريخي للكرة الأفريقية روجيه ميلا في مونديال 1990 بإيطاليا، لم تتعرض كرة القارة السمراء لنكبة مثلما حدث في مونديال 2018، ويعتبر البعض أن المشاركة الأفريقية فيه تعد الأسوأ في تاريخ مشاركات المنتخبات الأفريقية منذ الظهور الأول لمنتخباتها في نسخة 1934.
ورغم أن القارة السمراء لم تحقق أي إنجاز يذكر، وكان أقصى ما حققته هو وصول ثلاثة من منتخباتها إلى ربع نهائي كأس العالم، الكاميرون عام 1990، السنغال عام 2002، وغانا في 2010، وقبل ذلك إبهار الجزائر في إسبانيا 1982 والذي أبعدته مؤامرة النمسا وألمانيا من مواصلة المشوار، إلا أن المنتخبات الأفريقية ظلت بنتائج لا بأس بها، وبصورة أفضل عن النسخة الحالية من العرس الكروي، والتي عبر في نسختها الماضية بالبرازيل، نيجيريا والجزائر إلى الدور الثاني قبل أن يغادرا على يد فرنسا وألمانيا على التوالي.
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ويضيف أمونيكي: «النجوم الكبار عندما يلعبون مع لاعبين من المستوى المحلي ضمن المنتخب، تكون هناك فوارق كبيرة، واللاعب المحلي يجب أن يتم إعداده بالطريقة نفسها التي يحظى بها المحترفون في الدوريات القوية، وهذا تفتقده أيضاً الكرة الأفريقية».
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وأكد أمونيكي أن ما حدث في مونديال روسيا درس قاسٍ، ونقطة تحول للكرة الأفريقية يجب أن تستخلص منه الدروس، وأن تطور أدواتها بالشكل الصحيح والمناسب الذي يمكنها من العودة في المونديال المقبل بشكل مختلف وقوي. وقال: «علينا أن نركز على نقطتين أساسيتين لنحدث التغيير ونتقدم.. حيث يجب أولاً استثمار المواهب وتكوينها بشكل صحيح، وثانياً أن ندرك جيداً أننا لسنا الأفضل في العالم».