ساحة موسكو الحمراء تخطف الأضواء

موسكو (د ب أ)

لا يمكن أن تكون في موسكو ولا تزور الساحة الحمراء وتلتقط الصور التذكارية أمام قصر الكرملين وباقي المعالم في هذه الساحة التاريخية.. هكذا أكد معظم المشجعين من مختلف الجنسيات والذين زحفوا إلى الساحة الحمراء للاستمتاع بهذا المكان التاريخي.

وقبل بداية فعاليات الدور الثاني، استغل المشجعون من مختلف الجنسيات عدم وجود مباريات للبطولة أمس الأول في أول توقف منذ ضربة البداية، وانطلقوا إلى الساحة الحمراء للاستمتاع بمشهد جديد بعيداً عن مناطق احتفالات المشجعين.

ووسط إجراءات أمنية رائعة لا تعيق حركة النزوح إلى داخل الساحة الحمراء، وتحت فروع متوهجة بالأضواء التي تشبه إلى حد كبير وربما تتطابق مع أضواء الاحتفال بالكريسماس، دخل المشجعون من مختلف أنحاء العالم في مهرجان احتفالي ضخم تضمن فقرات لا حصر لها.

وبمجرد الدخول إلى الساحة الحمراء، بدأ كل مشجع في التقاط الصور التذكارية مع المعالم المنتشرة في الساحة وفي مقدمتها قصر الكرملين.