موسكو (الاتحاد)
فوجئ المشجعون من مختلف البلدان خلال احتفالاتهم بالساحة الحمراء وسط العاصمة الروسية موسكو قبل بدء فعاليات الدور الثاني في المونديال الروسي بعدد كبير من مشجعي المنتخب المكسيكي يرسمون أشكالاً على وجوههم تشبه شكل شخصيات «الزومبي» أو «الأموات الأحياء» الخرافية التي تظهر في المسلسلات والأفلام الأميركية.
كما ظهر مشجعو المكسيك بعد رسم وجوههم في مسيرة داخل الممر العريض المؤدي للساحة الحمراء وهم يحتفلون بشكل هيستيري أمام مشجعي باقي المنتخبات وهو ما أثار اهتمام كثيرين خاصة مشجعي روسيا الذين بدؤوا في التساؤل عن السر وراء هذا الاحتفال.
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بدأ الاحتفال بعيد الموتى بموكب في الساحة الحمراء وانتهى ببرنامج احتفالي منوع.. ويقام في يوم الموتى بحسب التقاليد المحلية، موكب كرنفالي احتفالي ومعرض موسمي، ويعرض فيه تمثال لهيكل عظمي بلباس نسائي مزين بالأزهار والألوان.
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