مدرب اليابان يتعهد بالعودة إلى «الطريقة القديمة»

فولجوجراد (د ب أ)

انطبقت مقولة «الغاية تبرر الوسيلة» على أكيرا نيشينو المدير الفني للمنتخب الياباني، بعد أن قاد فريقه للتأهل إلى دور الستة عشر، حيث اضطر للتخلي عن أسلوبه الهجومي المعتاد والاعتماد على أسلوب دفاعي أمام المنتخب البولندي.

ووعد المدرب أن يعود المنتخب الياباني إلى الأسلوب الهجومي الذي قدمه في أول مباراتين بدور المجموعات أمام كولومبيا والسنغال، عندما يواجه المنتخب البلجيكي غداً في روستوف بدور الستة عشر.

وتحدث نيشينو عن طاقة لاعبيه، حيث قال: «لم نستهلك كل شيء».

وبعد التأهل من المجموعة الثامنة رغم الخسارة أمام المنتخب البولندي صفر / 1 أمس الأول، قال: «نريد أن نلعب بشكل أفضل، وربما يكون اللاعبون مجهدين قليلاً ولكننا نريد أن يكون اللاعبون واثقين من أنفسهم، لم نكن قادرين على اللعب بشكل هجومي أمام بولندا نريدهم أن يصبحوا أحراراً وأن يلعبوا بأسلوب هجومي أكثر في المباراة المقبلة».