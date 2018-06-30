كرواتيا و الدنمارك.. «رائحة الذكريات»

نيجني نوفجورود (أ ف ب)

ستكون نيجني نوفجورود على موعد اليوم مع مباراة تفوح منها رائحة ذكريات عام 1998، وذلك عندما تتواجه كرواتيا الممتعة مع الدنمارك التي لا تقهر، في الدور ثمن النهائي لمونديال روسيا في كرة القدم. ويعود المنتخبان في لقاء اليوم إلى ذكريات مونديال 1998، حين حققا أفضل نتيجة لهما في تاريخ مشاركاتهما في كأس العالم، حيث وصلت كرواتيا إلى نصف النهائي في أول مشاركة لها، بعد الاستقلال عن يوغوسلافيا، قبل أن ينتهي مشوارها بهدفي الفرنسي ليليان تورام 1-2، فيما بلغت الدنمارك ربع النهائي وخسرت أمام البرازيل 2-3.

والمفارقة أيضاً أن المنتخبين تواجها في التصفيات المؤهلة لمونديال 1998 وتعادلا ذهاباً في زغرب 1-1 وفازت الدنمارك 3-1 وتأهلت كمتصدرة للمجموعة، فيما خاضت كرواتيا الملحق وتأهلت على حساب أوكرانيا قبل أن تحقق الإنجاز في النهائيات بإقصائها ألمانيا من ربع النهائي بنتيجة كاسحة 3- صفر.

ويمكن القول دون تردد، إن المنتخب الكرواتي كان الأكثر إقناعاً بين المنتخبات الـ32 التي خاضت الدور الأول، واستحق بطاقته إلى ثمن النهائي التي حجزها منذ الجولة الثانية بفوزه على نيجيريا 2- صفر ثم الأرجنتين 3-صفر، قبل يضيف ثالثاً على آيسلندا 2-1 رغم مشاركته بتشكيلة رديفة.

أما الدنمارك، فتأهلت إلى ثمن النهائي للمرة الأولى منذ 2002 دون أن تقنع، بعد أن حلت ثانية في مجموعتها خلف فرنسا بفوز صعب على بيرو 1- صفر، وتعادلين مع أستراليا 1-1 وفرنسا صفر-صفر.