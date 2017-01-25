جون فولين*

إن وصول ترامب إلى البيت الأبيض يعني أنه ربما قد حان الوقت، أخيراً، لكي تتخذ أوروبا قراراً. وربما تكون الانتقادات الصادرة من الرئيس الأميركي الجديد خلال الفترة التي سبقت تنصيبه الأسبوع الماضي قد حفزت تعهدات بتوحيد الصفوف وإحياء الدعم للاتحاد الأوروبي. وفي هذا الصدد، تعهدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بالحفاظ على الوحدة من خلال الحوار المستمر مع سائر الأعضاء. ودعا رئيس وزراء هولندا «مارك روته» إلى التركيز مجدداً على الاقتصاد، فيما حذر نائب رئيس المفوضية الأوروبية «فرانس تيمرمانس» النقاد من التقليل من عزم الكتلة الأوروبية.

والاختبار هو ما إذا كان التزامهم المتجدد كافياً لمعالجة العيوب في هيكل الاتحاد الأوروبي، والتي تم التغاضي عنها في السنوات الأخيرة، ومنذ أن أدى المستوى العالي من التكامل إلى إصدار العملة الموحدة والتوسع نحو الشرق، تجنب الاتحاد الأوروبي الرد على أسئلة مثل إلى أي مدى سيتم تجميع الضرائب والديون، وما حجم الإنفاق على الدفاع، وما إذا كان يجب تبني سياسة خارجية مشتركة نحو الدول المجاورة مثل روسيا وليبيا.

ومع قرار المملكة المتحدة بأن تدير ظهرها للاتحاد الأوروبي، لتشجع بذلك الحملات الشعبوية في جميع أنحاء القارة، يواجه المدافعون عن الكتلة بالفعل معضلة ملحة بشأن مدى استعدادهم لصياغة اتحاد وثيق رداً على ذلك، وازدادت شكوك ترامب بشأن إمكانية استمرار هذا المشروع على المدى الطويل. في مقابلة عبر الهاتف، قال «جانترام وولف»، مدير معهد «بروجل» في بروكسل، إن «تأثير ترامب يتمثل في ضرورة أن تقرر أوروبا بسرعة كبيرة ما هو شكل أوروبا التي تريدها». واستطرد: «هذه مشكلة كبيرة لأنه يتعين علينا الرد الآن وهناك هذا القدر الكبير من الإنكار».

وكان ترامب قد هز الاتحاد الأوروبي بوصفه بأنه وسيلة للهيمنة الألمانية. وقال في مقابلة مع صحيفتين أوروبيتين في 15 يناير إن دولاً أخرى ستتبع المملكة المتحدة في مغادرة الاتحاد الأوروبي ووصف منظمة حلف شمال الأطلسي، الضامن للدعم العسكري الأميركي لأوروبا، بأنها «قد عفا عليها الزمن».. كل ذلك حدث فيما كان يقوم بمقدمات مع روسيا.

وبينما كان يخاطب الأمة من أمام مبنى الكونجرس يوم الجمعة الماضي، قال ترامب: لقد حان الوقت لجعل «أميركا أولاً» عند التعامل مع الدول الأخرى. وصور الولايات المتحدة، أكبر قوة اقتصادية وعسكرية في العالم، باعتبارها دولة دمرتها عواقب الحدود الضعيفة، والتحالفات غير المتوازنة والاتفاقيات التجارية الضعيفة.