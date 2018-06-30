هييرو يطلق «حملة دعم» دي خيا

كراسنودار (د ب أ)

لن يقوم الجهاز الفني للمنتخب الإسباني، باستبعاد الحارس ديفيد دي خيا، من تشكيل الفريق الأساسي في مواجهة المنتخب الروسي.

وعند سؤال فرناندو هييرو، المدير الفني للمنتخب الإسباني، في مقابلة مع إذاعة «راديو ناسيونال» الإسبانية عن موقف الحارس، قال: نعم، دي خيا سوف يلعب.

وجاءت هذه الدفعة المعنوية، بعد أن قام تياجو ألكانتارا لاعب وسط المنتخب الإسباني بدعم دي خيا، وطالب منتقديه بالتوقف عن مهاجمة حارس المنتخب الرائع.

وقال تياجو: إنه يلعب في أكثر مركز مؤسف في الملعب، ولكن إذا شاهدت أداءه مع مانشستر يونايتد ومع المنتخب الإسباني، فأنت تعرف أنه حارس رائع، وتوجه بحديثه مباشرة إلى من انتقدوا دي خيا في البطولة حتى الآن، وقال: يجب أن تنظروا إلى أنفسكم أيضاً.