ماسكيرانو: حان الوقت للوداع وأصبحت مشجعاً!

كازان (د ب أ)

أعلن خافيير ماسكيرانو، حامل الرقم القياسي من حيث عدد المشاركات الدولية مع المنتخب الأرجنتيني، اعتزاله اللعب الدولي عقب الخسارة أمام فرنسا. وقال ماسكيرانو «34 عاماً» لتلفزيون الأرجنتين والدموع في عينيه: حان الوقت للوداع، أنا الآن مجرد مشجع أرجنتيني آخر.

ولعب ماسكيرانو 147 مباراة دولية مع المنتخب الفرنسي، وكانت الخسارة أمام المنتخب الفرنسي هي المباراة رقم 20 له في أربع مشاركات ببطولات كأس العالم. ورحل ماسكيرانو، لاعب ليفربول وبرشلونة السابق، بعد فشل جديد في محاولة الفوز بكأس العالم في حقبة ليونيل ميسي.

وقال ماسكيرانو: هذه القصة انتهت، لقد قدمنا ما في وسعنا حتى النهاية.