مبابي فخور بالمقارنة مع بيليه



تاريخ النشر: الأحد 01 يوليو 2018 كازان (أ ف ب) لم يخفِ الفرنسي الشاب كيليان مبابي فخره بأن يقارن ببيليه، بعدما أصبح أول لاعب دون العشرين من عمره، يسجل هدفين في مباراة إقصائية في كأس العالم، منذ حقق ذلك أسطورة كرة القدم البرازيلية عام 1958، عندما تسجل بيليه ثلاثة أهداف «هاتريك» في مرمى فرنسا في نصف نهائي مونديال 1958، وهو في السابعة عشرة من العمر فقط. وقال مبابي: أنا سعيد جداً، هي مدعاة للإطراء أن أكون ثاني لاعب بعد بيليه، لكن علينا أن نضع الأمور في إطارها، بيليه يمثل فئة أخرى، إلا أنه من الجيد أن أدخل في خانة اللاعبين الذين يسجلون في مباريات إقصاء مباشر. وقال: هذه النسخة من كأس العالم تضم أفضل لاعبين في العالم، وتمنحك الفرصة لإظهار قدراتك الكروية.