نائبة أميركية في زيارة سرية لسوريا

جون هادسون*

غادرت النائبة «الديمقراطية» تولسي جابرد مؤخراً دمشق التي تمزقها الحرب، عقب زيارة وصفها مساعدوها بأنها كانت عبارة عن مهمة لـ«تقصي الحقائق» تسعى لإنهاء الحرب الأهلية السورية التي اندلعت قبل قرابة ست سنوات. وتُعتبر زيارة عضو من الكونجرس إلى هذا البلد المدمر حدثاً نادراً للغاية، ولاسيما في وقت يتواصل فيه القتال في انتهاك واضح لاتفاق وقف إطلاق النار الذي رعته تركيا وروسيا. فهذا الأسبوع فقط، حاولت قوات حكومية سورية مدعومة بمقاتلين من «حزب الله» إعادة السيطرة على منطقة تخضع لنفوذ الثوار بالقرب من دمشق، وتضم محطة ضخ تزوّد معظم المدينة بالمياه.

«جابرد»، التي شاركت في حرب العراق وأثارت تكهنات بشأن أحد التعيينات ضمن إدارة ترامب بعد أن التقت على انفراد مع الرئيس المنتخب في نوفمبر الماضي، سبق أن أبدت معارضة لتوجهات حزبها ومؤسسة السياسة الخارجية في واشنطن حول موضوع الحرب السورية.

كما عارضت لسنوات سياسة تغيير الأنظمة، معتبرةً أن سوريا ستصبح أكثر اضطراباً وخطراً في حال تم خلع الرئيس السوري بشار الأسد.

وفي معرض وصفها للهدف من الزيارة، قالت المتحدثة باسم «جابرد»، «إيميلي لاتيمر»، إنها «شعرت بأنه من المهم الالتقاء مع عدد من الأفراد والمنظمات مثل الزعماء الدينيين، والموظفين الإنسانيين، واللاجئين، والزعماء الحكوميين، والنشطاء المدنيين».

وكانت «جابرد» قد اقترحت في وقت سابق من هذا الشهر «قانون وقف تسليح الإرهابيين»، الذي سيحظر على الحكومة الأميركية، في حال اعتماده، تقديم أموال وأسلحة لمجموعات مسلحة سنية تسعى لإسقاط نظام الأسد، مثل «جبهة الشام»، «وجبهة فتح الشام»، و«القاعدة».