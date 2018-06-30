سارانسك (د ب أ)
لا تبدو المشاركة الأولى لمنتخب بنما في نهائيات كأس العالم مثيرة للإعجاب على الورق، خاصة أن الخسارة أمام المنتخب التونسي 1 / 2 في سارانسك جعلتهم بسجل لا يحسدون عليه، حيث خاضوا ثلاث مباريات خسروها جميعاً وتلقوا 11 هدفاً وسجلوا هدفين.
ولكن أي شخص رأى الإثارة المحمومة لدى جماهير بنما في روسيا، يعلم أن، بالنسبة لبنما، وصولهم إلى المونديال كان إنجازاً في حد ذاته.
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وأشار جوميز إلى أن منتخب بنما في وضع غير موات لبلدان أخرى من حيث التدريب والنظام الأكاديمي، وقال المدرب الكولومبي إن تطوير هذه الأشياء مهم.
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ولم يحدد المدرب مستقبله مع منتخب بنما، حيث قال: «سأحصل على بعض الوقت وبعد ذلك سأتخذ القرار، في هذه اللحظة أنا مرهق بعض الشيء».
في الوقت نفسه، يعود المنتخب التونسي إلى بلاده، ولكنهم سعداء بالحصول على ثلاث نقاط بعد الخسارة أمام إنجلترا وبلجيكا.