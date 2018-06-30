«الفيفا»: نظام «VAR» رفع نسبة القرارات الصحيحة إلى 99 %

موسكو (د ب أ)

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» أن نظام حكم الفيديو المساعد «VAR»، الذي يطبق للمرة الأولى في بطولة كأس العالم، حقق النجاح بعد أن رفع نسبة القرارات الصحيحة لحكام الساحة إلى أكثر من 99 %.

وقال بيرلويجي كولينا رئيس لجنة الحكام بالفيفا، في مؤتمر صحفي أمس الأول في استاد «لوجنيكي» بالعاصمة الروسية موسكو، إنه جرى مراقبة 335 لقطة بها قرارات تحكيمية عبر نظام فار خلال المباريات الـ48 بدور المجموعات في المونديال.

وأوضح كولينا أن 17 لقطة جرى مراجعة تسجيلاتها عبر النظام، ومنها 14 لقطة خرج حكام الساحة لمراجعتها عبر الشاشات المثبتة على جانب الملعب.

وأضاف كولينا إن 95 % من القرارات التحكيمية الـ335 كانت صحيحة بدون استخدام النظام، لكن نسبة القرارات الصحيحة ارتفعت إلى 99.3 بالمائة، بمساعدة نظام حكم الفيديو المساعد.