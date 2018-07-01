تركيا: توقيف 12 يشتبه بانتمائهم لـ «داعش»

أضنة، تركيا (د ب أ)

أوقفت قوات الأمن التركي، خلال عملية بولاية أضنة جنوب تركيا فجر أمس، 12 شخصاً يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم «داعش» الإرهابي، طبقاً لما ذكرته وكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية أمس.

ونقلت الأناضول عن مصادر أمنية قولها، إن فرق مكافحة الإرهاب داهمت فجر أمس عدة منازل في مركز أضنة، مدعومة بقوات خاصة. وأكدت المصادر توقيف 12 شخصاً يشتبه في انتمائهم إلى «داعش». وتم نقل الموقوفين إلى مقر مديرية أمن الولاية. ونفذ «داعش» سلسلة هجمات في تركيا، من بينها هجوم على مطعم في اسطنبول ليلة رأس السنة عام 2016،أوقع 39 قتيلاً و 65 جريحاً.