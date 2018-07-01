الأمم المتحدة: ممارسات إسرائيل بفلسطين انتهاك عميق للقانون الدولي

جنيف (وكالات)

أعرب مايكل لينك، المقرر الخاص المكلف من مجلس حقوق الإنسان برصد حالة حقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 عن قلقه من تدهور أوضاع حقوق الإنسان هناك، وقال في بيان له صدر في جنيف، إن التقارير التي تلقاها أثناء زيارته للمنطقة رسمت صورة أكثر قتامة.

وقال لينك، إنه بعد سنوات من الزحف الإسرائيلي الواقعي للجزء الضخم من الضفة الغربية من خلال التوسع الاستيطاني، وإنشاء مناطق عسكرية مغلقة وإجراءات أخرى فإنه يبدو أن إسرائيل تقترب من سن تشريع سيضم أجزاء من الضفة الغربية رسمياً، مؤكداً أن هذه الممارسة الإسرائيلية تعد بمثابة انتهاك عميق للقانون الدولي وأنه يجب عدم تجاهل تأثير التوسع الاستيطاني المستمر على حقوق الإنسان الفلسطيني.