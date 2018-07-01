الطائرات الورقية تشعل 5 حرائق في إسرائيل



تاريخ النشر: الأحد 01 يوليو 2018 تل أبيب (د ب أ) اندلعت خمسة حرائق في المجتمعات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة جراء إطلاق طائرات ورقية من القطاع إلى داخل إسرائيل أمس. وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل» أن رجال الإطفاء يكافحون هذه الحرائق. من جانبه، قال وزير الاقتصاد والصناعة ايلي كوهين، إنه يجب استهداف الذين يطلقون الطائرات الورقية من غزة، مضيفاً أنه يجب أن تكون الأولوية لسلامة الإسرائيليين الذين يعيشون بالقرب من قطاع غزة ومنذ انطلاق مسيرة العودة في الثلاثين من مارس الماضي، أطلق الفلسطينيون في قطاع غزة عدداً لا يحصى من الطائرات الورقية والبالونات التي تحمل مواد قابلة للاشتعال، ومتفجرات في بعض الأحيان إلى داخل الأراضي الإسرائيلية، مما تسبب في إضرام النار في آلاف الأفدنة من الأراضي الزراعية والحدائق والغابات.