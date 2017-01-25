لا أهلاً ولا سهلاً.. بمن قتلونا جهلاً!

محمد أبو كريشة*

ليس هُناك ما يُسمى الخطاب الديني، ولا البرنامج الديني، ولا المسلسل الديني، ولا الندوة الدينية، ولا المؤتمر الديني، ولا الجماعة الدينية، ولا الحزب الديني.. وليس هناك ما يسمى الدولة الدينية في مواجهة ما يسمى الدولة المدنية. في الماضي كُنَّا نسمع عن الدولة المدنية، أو الحكم المدني في مواجهة الدولة العسكرية، أو الحكم العسكري. والآن يقولون الدولة المدنية في مواجهة الدولة الدينية.. وقد أهلك العرب أنفسهم وأهليهم بالثنائيات التي قامت من أجلها حروب وصراعات رغم أنها ثنائيات وهمية، وأسماء سموها هم وآباؤهم ما أنزل الله بها من سلطان.

أهلكتنا ثنائيات الدين والدنيا، والديني والمدني، والرجل والمرأة، والشباب والعواجيز.. والديمقراطية، والديكتاتورية. ولم نجن من هذه الثنائيات الوهمية سوى الدم، والدمار، والكراهية، وقبض الريح. فقد كانت الثنائيات والمصطلحات وهمية، لكن الصراع حولها حقيقي. وظل العرب وسيبقون إلى ما شاء الله في حالة عبثية تشبه حالة الأعمى الذي يبحث عن قطة سوداء لا وجود لها في غرفة مظلمة. واندلعت من أجل الوهم والعبث، فتن سميناها ثورات أكلت الأخضر واليابس، وأهلكت الحرث والنسل، فلا تحققت الحرية ولا العدالة ولا الكرامة، ولا انتصر الإسلام، أو انتشر، ولا نال الشباب حقوقاً، ولا فازت المرأة بحرية، وكل ما حدث هو أن ذلك كله كان لافتات وكلمات حق أنجز العرب بها مزيداً من الباطل. فمارسوا تحتها الانفلات، والسفالات، والتدني، والفوضى، والتشظي، والتقسيم، والطائفية، والمذهبية، ولم تعد هناك أمة ولم يعد هناك عرب.

واللافتة الأكبر في هذا العبث كانت لافتة الدين، أو ما سموه زوراً وبهتاناً المد الإسلامي، بينما الدين على أيديهم الدامية تعرض لحالة جزر وتراجع غير مسبوقة، وارتبط منذ فتنة الخريف العربي وقبلها بقليل وحتى الآن بالرعب والدمار، والدم، والخراب، والإرهاب، والقتل، والذبح من الشريان إلى الشريان.

ومصائب العرب عند بعض العرب فوائد، وقد كانت البرامج المسماة دينية والجماعات المسماة إسلامية هي بداية أو إرهاصات فتنة الخريف. وربح من سموهم الدعاة والعلماء المليارات من تجارة الكلام في الدين أو من لعبة الخطاب الديني. كما حققوا النجومية، والشهرة، والذيوع لدى السوقة والدهماء والغوغاء. وأصبح كل من هب ودب يتكلم في الدين، واتخذ الناس رؤوساً جهالاً يفتون في أمور الدين، فيضلون هم ويضلون الناس بغير علم أو حتى بعلم، ورأينا ونرى الآن العجب. فهناك ثنائية أخرى ابتدعها العرب والرؤوس الجهال وهي ثنائية، دين الدولة ودين الشعب، علماء السلطة وعلماء الشعب، إسلام الموالاة وإسلام المعارضة، ووقع الصراع المرير بين إسلام وإسلام آخر. وصار من لا فكر له ولا رؤية ولا أثارة من علم أكثر المتحدثين في الدين لمجرد أنه قصر جلباباً أو كانت له لحية. وهؤلاء يسكتونك بالآيات والأحاديث التي يفسرونها ويؤولونها على هواهم، ويوغلون في الدين بعنف ولا يطيقون الحوار، لأنهم مفلسون فكرياً وأخلاقياً ودينياً. هؤلاء يسكتونك بطريقتين، إما باتهامك بالكفر والزندقة أو بقتلك. والإرهابي ليس فقط من يقتل ويذبح، ولكنه أيضاً من يرمي الناس بالكفر، أو من يسفه أحلامهم، أو من يبرر القتل والذبح، أو من يتحدث عن الجهاد بوصفه قتالاً فقط، أو من يضيق واسعاً، أو من يزكي نفسه وجماعته وفريقه على الله عز وجل.

لم نجن من البرامج الدينية والأعمال الدرامية الدينية ومن كل مجال يوصف بالديني أو الإسلامي إلا العنف والإرهاب والخراب والدمار والفتنة.. فهؤلاء الذين ربحوا مليارات العملات من ذلك الوهم المسمى الخطاب الديني لووا أعناق النصوص، وقصموا ظهرها، ونشروا أخطاء وخطايا على أنها صواب، واستجاب لهم الدهماء والغوغاء والسوقة الذين هم جل هذه الأمة، وانتقلت النجومية ومصطلح النخبة من المثقفين والقوميين العرب إلى الإسلاميين الذين وجدوا لهم حاضنة شعبية ضخمة في أمتنا العربية، فصار الإرهاب اللفظي والقولي والفعلي محميات شعبية في هذه الأمة التعيسة، وسحب الذين يسمون أنفسهم الإسلاميين البساط من تحت النخبة القديمة بوصفهم «أهل الله» في رأي السوقة والغوغاء.

وظهرت في الأمة العربية طبقة هي الأخطر على الإطلاق، وهي بيت الداء في أمتنا، وهي طبقة أنصاف أو أشباه المتعلمين الذين أفرزهم نظام تعليمي غير ناضج وغير سوي، ليصبحوا طفحاً جلدياً خطيراً وسرطانياً في جسد هذه الأمة.. فهؤلاء الأشباه والأنصاف هم الذين تأخذهم العزة بالإثم والجهل. ومن المستحيل التحاور معهم أو الوصول إلى أدمغتهم أو معرفة موقع عقولهم من أجسادهم، وهل هي في أحذيتهم أم تحتها بكثير.

وقد قيل إنك من السهل أن تحاور الجاهل الذي لم يتعلم قط وتقنعه، فهو يعترف لك مسبقاً وسلفاً بأنك أكثر منه علماً. لكن من المستحيل أن تحاور نصف أو شبه المتعلم الذي يظن أنه بشهادته العليا أو بدرجة الماجستير أو الدكتوراه قد بلغ الغاية والقمة. وفي حوار جميل من كتاب «حمار الحكيم» للأديب الراحل توفيق الحكيم يقول الحمار لراكبه: متى ينصف الزمان وأركب؟ نعوذ بالله من الجاهل المركب. وقال له الحكيم الذي يركبه: ومن الجاهل المركب يا حمار؟ فقال: الذي يجهل أنه جاهل. ونحن في أمتنا لدينا جيش عرمرم من الجهلة المركبين الذين أفرزهم نظام تعليمي يشبه مواسير الصرف الصحي التي عندما تنكسر تدفع بما في جوفها من فضلات إلى الشوارع، ومواقع التواصل ووسائل الإعلام، والمؤسسات والبيوت والمدارس والجامعات، فيصبح أنصاف المتعلمين معلمين وأساتذة جامعات، وهؤلاء لا فكر لهم، ولا قيمة، ولا رسالة، ولا علم، لذلك يلجؤون إلى الخطاب الديني لأنه الأسهل والأيسر في رأيهم، ولأنه الأقرب إلى عقول الذين ليست لهم عقول، ولأنه خطاب يعتمد على النقل لا على العقل، وعلى الرواية لا على الدراية. كما أنه الأكثر إدراراً للمال والنجومية. ويعتمد على المظهر ولا أحد يسأل عن الجوهر. والخطاب الديني وكل ما يوصف بأنه ديني في هذه الأمة ليس في حاجة إلى التجديد أو التطوير ولكنه في حاجة إلى الإلغاء. فقد حبسنا الدين في خطاب أو مسلسل أو فيلم أو جماعة أو تنظيم، فحصدنا الهشيم وجنبنا قبض الريح. فلا أهلاً ولا سهلاً بمن قتلونا جهلاً!

*كاتب صحفي