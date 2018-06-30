قرقاش: أزمة قطر مستمرة ما لم تعالج سياساتها وتطرق باب الرياض

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أن أزمة قطر ستطول ما لم يعالج النظام القطري سياساته المغرضة ويطرق باب الرياض. وقال معاليه في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر»: «يستمر تعثر المرتبك في حلّ أزمته عبر استجدائه التدخل الغربي وبكائياته في المحاكم والمنظمات الدولية، الشعب القطري يستحق مصارحة حكومته، أزمته المرتبكة ممتدة وستطول مالم يعالج سياساته المغرضة ويطرق باب الرياض».

من جانبه، علق المستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني على لجوء قطر إلى المحاكم الدولية بدعوى وجود معاملة تمييزية ضد المواطنين القطريين في الإمارات، مؤكداً أن سلطة محمية جزيرة شرق سلوى- في إشارة إلى قطر- لا يفهمون معنى السيادة، ومبيناً أنهم يستغيثون بالمحاكم الدولية لفك المقاطعة، ولكن الحل في الرياض.

وقال القحطاني في تغريدات على «تويتر» «سلطة محمية جزيرة شرق سلوى، تلجأ وتستغيث بالمحاكم الدولية، وتُقبِّل الأقدام لطلب فك المقاطعة». وأضاف «مشكلتهم تكمن في أنهم لا يفهمون ما هو معنى السيادة»، مشيراً إلى أن «السيادة، قول وفعل وليست رايات وشعارات».

ووجه «القحطاني» نصيحة لنظام الحمدين بقوله، «ابكوا واشتكوا والطموا.. فالحل في الرياض»، وضرب مثلاً بحماقة النظام القطري قائلاً، «فلنفرض أنهم أخذوا من الأحكام القضائية (بعد 5 أو 10 سنوات الخ) ما يتمنون.. فكيف سيفرضون تطبيقها؟». وتابع: «إنها أحكام غير ملزمة وتحتاج للقوة لفرضها.. هل سيحركون القوات من الوجبة؟ أم هي حبر بورق لا يذكرهم إلا بحسرة المليارات التي أنفقوها لحكم لا نفاذ له؟».