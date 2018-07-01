صحيفة «الحياة» تقفل أبوابها في بيروت



تاريخ النشر: الأحد 01 يوليو 2018 بيروت (أ ف ب) أقفلت صحيفة «الحياة» العريقة مكتبها في لبنان، أمس، بعد شهر من توقف طبعتها الورقية في بيروت، حيث تأسست قبل أكثر من سبعة عقود، جراء أسباب مالية، وفق ما تم إبلاغ العاملين فيها. وقال موظف مسؤول في الصحيفة رفض الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس «اليوم يغلق مكتب بيروت أبوابه بعدما احتجبت الطبعة الورقية عن الصدور مطلع الشهر الحالي». وأوضح أن «إقفال المكتب يندرج في إطار قرار بإغلاق كافة المكاتب الخارجية للصحيفة لأسباب مالية». ويعمل في مكتب بيروت التابع لـ«دار الحياة» نحو مئة موظف، نصفهم من الصحفيين الذين يتوزعون على جريدة «الحياة» ومجلة «لها» الفنية والاجتماعية المتنوعة. وتأسست صحيفة «الحياة» الواسعة الانتشار في العالم العربي وبلدان الاغتراب، في بيروت في عام 1946 على يد الصحافي كامل مروة الذي كان يعد من أبرز رواد الصحافة اللبنانية والعربية قبل أن يتم اغتياله داخل مكتبه في عام 1966. وأقفلت الصحيفة أبوابها في بيروت في العام 1976، بعد عام من اندلاع الحرب الأهلية في لبنان (1975- 1999).