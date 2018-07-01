دعوة لمقاضاة بريطانيا وطلب تعويضات لليبيين

طرابلس (د ب أ)

دعت عضوات مجلس النواب الليبي المنتخب، أمس، المجلس إلى «تقديم مشروع قانون يقضى بتعويض الليبيين المتضررين من دولة بريطانيا سواء عن الألغام بالحرب العالمية الثانية (معركة العالمين وعن إدخال بريطانيا للألغام ونشرها بليبيا في تلك الفترة وأثناء إدارة الانتداب لفترة عشرة سنوات، أو المدنيين المتضررين من حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وعن مشاركة بريطانيا فيها.

وأوضحن أن هذه الخطوة «تستند على مبدأ مستقر في العلاقات بين الدول ألا وهو -مبدأ المعاملة بالمثل، خصوصاً أن مشروع قانونهم لا سند حقوقياً واضحاً يستند عليه، وهذه الخطوة سوف تكون سابقة تحسب للدولة الليبية».