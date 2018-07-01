البرلمان العربي يبحث تطورات الأوضاع الراهنة الأربعاء

القاهرة (وكالات)

اجتمعت هيئة مكتب البرلمان العربي، أمس، للتحضير للجلسة العامة الخامسة والأخيرة لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني المقرر عقدها الأربعاء المقبل بالقاهرة.

وقال رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي في تصريح صحفي، إن الجلسة العامة ستركز على تطورات الأوضاع العربية الراهنة ومواصلة جهود البرلمان العربي في دعم القضايا العربية المحورية والاستراتيجية الهامة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع في اليمن، بالإضافة إلى رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأشار إلى أن لجان البرلمان العربي الأربع الدائمة ستعقد اجتماعاتها يوم الثلاثاء المقبل موضحاً أن لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي ستناقش مشروع التقرير الدوري للحالة السياسية ومستجدات الأوضاع السياسية في العالم العربي.

وأضاف أن لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية ستناقش دراسة مقترح تشريع قانون استرشادي لتحقيق الأمن الغذائي ودراسة مقترح تشريع قانون استرشادي لجذب رؤوس الأموال العربية للعالم العربي إلى جانب الإحاطة بموقف ترتيبات تنظيم ندوة التكامل الاقتصادي».

وأوضح السلمي أن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان ستناقش في اجتماعها مشروع قرار بشأن ما تقوم به ميليشيا الحوثي الانقلابية بتجنيد الأطفال القسري في اليمن واستخدامهم كدروع بشرية وإجبارهم على المشاركة في الأعمال العسكرية.