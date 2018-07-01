دبلوماسي إيطالي ينفي إنشاء قاعدة عسكرية جنوب ليبيا

القاهرة (د ب أ)

نفى السفير الإيطالي لدى ليبيا، جوزيبي بيروني، أمس، ما تداولته مواقع إخبارية، حول إنشاء قاعدة عسكرية إيطالية جنوب ليبيا.

وقال بيروني في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»: «إن الشائعات حول إنشاء إيطاليا قاعدة عسكرية في جنوب ليبيا هي ببساطة أخبار مزيفة». وأضاف السفير الإيطالي أن وزارة الداخلية الإيطالية تقود برنامج الاتحاد الأوروبي الهادف إلى تقوية السيادة الليبية وإمكانات وقدرات حرس الحدود لمكافحة تجار البشر.

كان موقع «ماسجيرو» الإيطالي زعم أن «وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني عقد اتفاقاً مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج يقضي بإقامة قاعدة عسكرية إيطالية في غات جنوبي ليبيا». يشار إلى أن العميد أحمد المسماري، المتحدث باسم القوات المسلحة، ذكر في تصريحات صحفية أن هناك دولاً تسعى لإنشاء قواعد عسكرية في ليبيا بحجة التصدي للهجرة غير الشرعية.

وأوضح المسماري أن إيطاليا بدأت بتحركات عسكرية في منطقة غات جنوب ليبيا، مؤكداً أن الجيش الوطني سيلجأ للقوة في حال نشر قوات إيطالية في الجنوب.