دبلوماسي إيطالي ينفي إنشاء قاعدة عسكرية جنوب ليبيا

القاهرة (د ب أ)
نفى السفير الإيطالي لدى ليبيا، جوزيبي بيروني، أمس، ما تداولته مواقع إخبارية، حول إنشاء قاعدة عسكرية إيطالية جنوب ليبيا.
وقال بيروني في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»: «إن الشائعات حول إنشاء إيطاليا قاعدة عسكرية في جنوب ليبيا هي ببساطة أخبار مزيفة». وأضاف السفير الإيطالي أن وزارة الداخلية الإيطالية تقود برنامج الاتحاد الأوروبي الهادف إلى تقوية السيادة الليبية وإمكانات وقدرات حرس الحدود لمكافحة تجار البشر.
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وأوضح المسماري أن إيطاليا بدأت بتحركات عسكرية في منطقة غات جنوب ليبيا، مؤكداً أن الجيش الوطني سيلجأ للقوة في حال نشر قوات إيطالية في الجنوب.