الجيش الليبي يمشط مناطق في درنة

طرابلس (وكالات)

قال الناطق باسم المجلس البلدي في درنة، عبد الكريم صبره، إن قوات الجيش تعكف حالياً على تمشيط منطقة «الجبيلة» في وسط البلاد.

وتضم مناطق وسط البلد «شارع وسع بالك، وشارع الفنار، وشارع حشيشة، وشارع الحبس، وشارع نادي دارنوس، والملاهي، وشارع الفتشات». وأكد صبره أن قوات الجيش تحاصر خلية من الجماعات المتطرفة المختبئة في وسط المدينة القديمة.

وأضاف أن الجيش طالب الأهالي بالرجوع لدرنة خاصة في المناطق التي جرى تمشيطها، مؤكداً أنه تم فتح الطريق الساحلي المؤدي إلى بنغازي وطبرق.

وأشار صبره إلى أن الأهالي بدؤوا في العودة لمنازلهم وتنظيف الشوارع من آثار الحرب، كما أن فرق الهلال الأحمر قامت بفتح مدرستي الخلود والشهيد فتحي الطيره في منطقة باب طبرق لتوزيع الإغاثة على المواطنين. وتجمع عدد من المتظاهرين في ميدان الشهداء بمدينة طبرق، داعمين لقرار قائد الجيش الليبي، بتسليم الموانئ النفطية للمؤسسة الوطنية للنفط بالمؤقتة. وذكر موقع «بوابة أفريقيا» الإخباري، بأن المتظاهرين باركوا انتصارات الجيش الليبي وتحريره مدينة درنه كاملة من التشكيلات الإرهابية.

وأشار إلى أن مئات المتظاهرين رفعوا شعارات تشجع قرار المشير خليفة حفتر في تسليم الموانئ النفطية، وقطع دعم الإرهاب من خلال مؤسسة النفط بغرب البلاد برئاسة صنع الله.