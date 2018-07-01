مجهولون يغتالون جندياً في تعز



تاريخ النشر: الأحد 01 يوليو 2018 عدن (الاتحاد) اغتال مسلحون مجهولون جندياً في قوات الأمن الخاصة أثناء مروره في شارع رئيس في مدينة تعز وسط البلاد. وأفاد مصدر أمني لـ «الاتحاد»، أن الجندي تعرض إلى إطلاق نار من قبل مجهولين في شارع «المصلى» وسط تعز، موضحاً أن مسعفين حاولوا إنقاذ الجندي، إلا أنه فارق الحياة قبيل وصوله المشفى. وجاءت العملية تزامناً مع إطلاق الأجهزة الأمنية، مطلع يونيو الماضي، حملة أمنية واسعة لتعقب الخلايا الإرهابية، عقب سلسلة عمليات اغتيال طالت جنوداً وقيادات عسكرية وأمنية، وأخرى محلية. وتمكنت الحملة الأمنية من ضبط اثنين من العناصر الإرهابية المنتمية لتنظيم «القاعدة» والمتورطة في المشاركة بعمليات الاغتيالات التي شهدتها تعز مؤخراً.