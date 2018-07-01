إحباط تهريب مهاجرين أفارقة لمناطق الانقلابيين

عدن (الاتحاد)

أعلنت الأجهزة الأمنية في محافظة لحج، ضبط 100 مهاجر أفريقي غير شرعي أثناء محاولة تهريبهم باتجاه مناطق واقعة تحت سيطرة الميليشيات الانقلابية. وأضاف مصدر أمني لـ «الاتحاد»، أن قوات الأمن تمكنت من مداهمة مزرعة نائية في مديرية «تبن»، وضبطت عشرات المهاجرين القادمين بصورة غير شرعية من القرن الأفريقي، إلى جانب أحد التجار المهربين أثناء محاولة نقلهم باتجاه مناطق واقعة تحت سيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وأكد مدير شرطة تبن عادل الصبيحي أن القوات تمكنت من رصد عشرات المهاجرين غير الشرعيين في مزرعة بضواحي المديرية، موضحاً أن القوات تمكنت من القبض على أحد المهربين أثناء محاولته تهريب نحو 100 مهاجر، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقاً في الحادثة في حين يجري الترتيب لنقل المهاجرين إلى أماكن أخرى تمهيداً لإعادتهم إلى دولهم القادمين منها.

وتشهد السواحل اليمنية تدفق كبير للاجئين الأفارقة القادمين من دول عدة، على رأسها إثيوبيا والصومال، وسط تحذيرات يمنية رسمية من استغلال ميليشيات الحوثي الانقلابية للمهاجرين، والزج بهم في المعارك التي تخوضها ضد قوات الشرعية والتحالف العربي. وأكدت مصادر أمنية يمنية وجود مقاتلين أفارقة في صفوف ميليشيات الحوثي، وتم توثيق مصرع عدد منهم في جبهات عدة.