«الهلال» تشارك بحملة لإزالة مخلفات الأمطار في مدن ساحل حضرموت

عدن (الاتحاد)

دشنت السلطات المحلية في محافظة حضرموت، بدعم من هيئة الهلال الأحمر الإماراتية، حملة نظافة شاملة لإزالة مخلفات الأمطار والسيول التي ضربت مدينة المكلا ومديريات ساحل حضرموت، مؤخرا، تحت شعار «لنعمل جميعاً لتكون مدينتي أجمل».

وتفقد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني مع مندوبي «الهلال الأحمر» الإماراتية عدد من مواقع العمل في شوارع منطقة «الديس» في المكلا، وبعض الأحياء الشعبية للتعرف على حجم الأضرار في الشوارع العامة والخلفية والمخلفات التي يجري العمل على رفعها من تلك الشوارع.

وشدد المحافظ البحسني على ضرورة إنجاح الحملة التي تم تدشينها بدعم من الهلال الأحمر الإماراتية، ضمن الجهود الإنسانية التي يبذلونها لخدمة أبناء حضرموت، لافتاً إلى أن الحملة ستعمل على رفع المخلفات، ومعالجة طفح المجاري، وإعادة الصورة الجمالية لمدينة المكلا والمديريات الساحلية الأخرى التي تضررت جراء تدفق سيول الأمطار خلال الأيام الفترة الماضية.

وأعرب المحافظ عن شكره وتقديره للجهود التي تبذلها هيئة الهلال الأحمر الإماراتية ودولة الإمارات في تمويل المشاريع التنموية والمجتمعية التي تخدم المواطنين بدرجة أساسية، وتسهم في إنعاش الحياة.

وقال المحافظ «ما يميز هذه الحملة هو مشاركة إخواننا من «الهلال الأحمر» الإماراتية الذين دائماً ما نجدهم إلى جانبنا في مختلف الظروف والمواقف، كما تم إشراك جميع المؤسسات والإدارات الحكومية والمؤسسات العسكرية والأمنية والمبادرات الشبابية واللجان المجتمعية والمواطنين في هذا العمل الكبير». بدوره، أكد ممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتية في حضرموت حرصهم على دعم مثل هذه الحملات المجتمعية الهادفة إلى تحسين المدينة والمناطق المتضررة من تراكم النفايات والمخلفات التي جرفتها السيول خلال الفترة الماضية، مضيفين أن حضرموت وأهلها الطيبين يستحقون كل الدعم والمساندة من أجل إعادة الحياة، وإنعاشها وإظهار المدن بشكل أجمل.