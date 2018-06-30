«الشرعية» تحرر ميناء «حبل» في حجة وتتقدم بالبيضاء

بسام عبد السلام، وكالات (عدن، صنعاء)

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أمس، إحباط محاولة هجوم بحري لميليشيات الحوثي الإيرانية باستخدام زوارق صيد مدنية في عرض البحر الأحمر. وأعلن التحالف أنه صادر القوارب المعادية، التي كانت تخطط للهجوم على قوات التحالف، وعلى متنها رشاش ثقيل، وعدد من صواريخ «آر بي جي» والصواريخ المحمولة.

يأتي هذا التطور فيما حررت قوات الشرعية، ميناء «حبل» القريب من مديرية «عبس» شمال محافظة حجة. وذكر مصدر ميداني أن قوات الجيش أطلقت، أمس الأول، عملية عسكرية واسعة شاركت فيها قوات التشكيل البحري أسفرت عن تحرير ميناء «حبل» من قبضة ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وأوضح المصدر أن العملية العسكرية التي ساندتها قوات التحالف العربي، تمكنت من تحرير مواقع جديدة في «وادي حيران» التابع لمديرية حيران شمالي محافظة حجة. وأكد المصدر أن المعارك أسفرت عن تكبيد الميليشيا خسائر بشرية كبيرة في صفوفها، علاوة على أسر 12 من عناصرها بينهم قيادات ميدانية، فيما استعادت قوات التشكيل البحري زورقين حربيين من قبضة الميليشيا، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الأسلحة المتوسطة والثقيلة.

في غضون ذلك، شنت قوات الشرعية أمس، هجوماً عنيفاً على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي الانقلابية في المرتفعات الجبلية جنوبي مديرية الراهدة جنوبي شرق محافظة تعز. وقال الناطق الرسمي باسم المنطقة العسكرية الرابعة النقيب محمد النقيب، إن قوات الجيش الوطني والمقاومة في جبهة الشريجة الراهدة نفذوا هجوماً مباغتاً من ثلاثة محاور على مواقع تمركز الميليشيا في المرتفعات الجبلية المحيطة بالخط العام الرابط بين الشريجة و«بيت حاميم» من جهة الراهدة.

وأكد النقيب أن الهجوم أسفر عن تكبيد الميليشيا قتلى وجرحى في صفوفها، بينهم قناصون تابعون لها كانوا يتخفون داخل خنادق صخرية وترابية في «تبة النهدين» والسلسلة الجبلية الممتدة من شرقي «بيت حاميم» إلى مدخل مدينة الراهدة. وأوضح النقيب أن الهجوم يأتي ضمن العملية العسكرية التي انطلقت مطلع الأسبوع المنصرم في مختلف جبهات محافظة لحج ذات الصلة بفك الحصار عن محافظة تعز.

وفي السياق، حررت قوات الشرعية، أمس، أولى قرى مديرية «السوادية» شمالي محافظة البيضاء.

وذكر مصدر ميداني، أن قوات الجيش حررت قرية «الجعيدنه» أولى قرى «آل هادي» بقبيلة «بني وهب» في مديرية السوادية عقب معارك ضارية خاضتها مع ميليشيا الحوثي الانقلابية. وأوضح المصدر أن قوات الجيش كانت قد تمكنت، من تحرير الجهة اليسرى من جبل «اليسبل» الاستراتيجي وموقع برج الاتصالات بمنطقة الوهبية شمالي مديرية السوادية. وأكد المصدر أن المعارك أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا، علاوة على أسر اثنين من عناصرها فيما لاذ البقية بالفرار.