المقاومة اليمنية تواصل تمشيط المناطق المحررة بالحديدة

عقيل الحلالي، وكالات (صنعاء، الحديدة)

واصلت قوات المقاومة اليمنية المشتركة، مسنودة بالقوات المسلحة الإماراتية العاملة ضمن قوات التحالف العربي عمليات تمشيط واسعة للمناطق الشرقية لمديريات «التحيتا» و«بيت الفقيه» و«الدريهمي»، فيما لقي 7 على الأقل من القيادات الميدانية لميليشيات الحوثي الإيرانية مصرعهم مع عشرات آخرين من عناصر الميليشيات في غارات جوية للتحالف العربي بجبهات الساحل الغربي خلال 48 الساعة الماضية.

وفي مديرية «التحيتا»، شنت القوات المشتركة أمس، هجوماً واسعاً على مواقع ميليشيا الحوثي الانقلابية في المناطق القريبة من مركز مديرية التحيتا. وأفادت مصادر ميدانية، أن معارك عنيفة تركزت في المزارع والمناطق المستوية في «السويق» و«المغرس» و«المدمن» لتتوسع المعارك في العمق بتجاه مركز المديرية.

وتقدمت قوات الجيش، وفقاً للمصادر، أكثر من 30 كيلومتراً في التحيتا. وأسفرت المعارك عن مصرع وإصابة العشرات من عناصر الميليشيا الحوثية، علاوة على أسر 12 آخرين.

في غضون ذلك، واصلت مقاتلات التحالف العربي شن غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات وتعزيزات الميليشيا الحوثية على امتداد الساحل الغربي. كما استهدفت المقاتلات بغاراتها الجوية تعزيزات للميليشيا شمالي «حيس» قتل فيها 20 حوثياً، ودمرت ثلاثة أطقم عسكرية. واستهدفت ثلاث غارات مخابئ أسلحة وعتاداً عسكرياً للحوثيين في مزرعة بمنطقة «العباسي» في مديرية «بيت الفقيه».