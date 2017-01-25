«رأس الخيمة للكتاب» يطلق دورته العاشرة 29 الجاري

عبير زيتون (رأس الخيمة)

أعلنت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة أمس عن إطلاق فعاليات معرض رأس الخيمة للكتاب في «دورته العاشرة»، برعاية سمو الشيخ «محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، اعتباراً من يوم 29/‏‏1/‏‏2017، ولغاية 10/‏‏2/‏‏2017/‏‏، وذلك في القاعة الرئيسة لمركز رأس الخيمة للمعارض «إكسبو».

وقال جمال الطاهر، رئيس لجنة معرض رأس الخيمة للكتاب، في دورته العاشرة، إن فعاليات معرض هذا العام تفتتح تحت شعار«نقرأ لنرتقي،» بمشاركة «90» دار نشر، ومكتبة، ومؤسسة حكومية، وخاصة، من بينها ما يقارب «15» دار نشر، تشارك لأول مرة في أيام المعرض، وهي من سورية، وتركيا، ولبنان، والأردن، إلى جانب مشاركة دور نشر معروفة من الإمارات، والسعودية، والكويت، ومصر، موزعة على «108» أجنحة متنوعة في إصداراته الفكرية، والأدبية، والتعليمية.