مصر تحصل على شريحة جديدة من قرض «النقد الدولي»

القاهرة (د ب أ)

وافق صندوق النقد الدولي، أمس، على حصول مصر على الشريحة الرابعة بقيمة 2 مليار دولار من قرض الصندوق البالغ إجماليه 12 مليار دولار، على ضوء تقرير بعثة الصندوق الصادر منتصف مايو الماضي عقب نجاح مراجعتها الدورية الثالثة للإصلاحات المصرية.

وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن صرف الشريحة الرابعة للقرض، يأتي في ضوء التطورات الاقتصادية الإيجابية التي تشهدها مصر، ونجاح الحكومة المصرية في تنفيذ البرنامج المصري للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وما يحققه من نتائج قوية، خاصة على صعيد استعادة الاستقرار المالي، وتحسن معدلات النمو، وتحرير قوى الاقتصاد الكامنة.

وأشار إلى أنه بتسلم تلك الشريحة، ترتفع قيمة ما حصلت عليه مصر حتى الآن من صندوق النقد الدولي إلى 8 مليارات دولار، تم توجيهها إلى تقوية الوضع المالي للاقتصاد المصري، وسد فجوة التمويل التي عاني منها الاقتصاد، ما أسفر عن تحسن واضح في الأوضاع المالية، وتراجع احتياج الدولة من التمويل الخارجي، حيث عاود الاقتصاد المصري توليد موارد كبيرة من النقد الأجنبي مرة أخرى.

وأكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن تحسن الأوضاع المالية يؤكده أداء ميزان المدفوعات الذي واصل تحقيق فائض مالي بقيمة 10.9 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2018/2017، واستمرار تحسن أداء الميزان الجاري، حيث تراجع عجزه بنسبة 57.5%، مسجلاً عجزاً بقيمة نحو 5.2 مليار دولار، طبقاً لما أعلنه البنك المركزي المصري مؤخراً.