«الاتحاد» تسأل: ما المطلوب لتحقيق أفضل استفادة من إجراءات التحفيز الاقتصادي؟

سيد الحجار (أبوظبي)

أكد رجال أعمال ومستثمرون أهمية القرارات الاستراتيجية الصادرة مؤخرا بهدف تحفيز الاستثمار، في تعزيز بيئة العمل ومناخ الاستثمار في الدولة، ومعالجة أهم تحديات مجتمع الأعمال، مؤكدين أهمية استمرار التواصل بين القطاع الخاص والجهات المسؤولة لمواكبة المتغيرات الاقتصادية وضمان المواجهة السريعة للتحديات.

وقال هؤلاء لـ«الاتحاد» إن هذه القرارات سيكون لها مردود إيجابي على مختلف القطاعات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تنوعها لتشمل مختلف القطاعات، بما يعزز من بيئة الأعمال.

وأكدوا أهمية هذه القرارات في مواجهة تحديات الاستثمار ومعالجة أهم مشاكل القطاع الخاص خلال الفترة الأخيرة، لاسيما مع تأكيدات القيادة الرشيدة للمسؤولين بـ«الجلوس مع المستثمرين والاستماع لهم وتلبية مطالبهم». وأوضحوا أن حرص كافة إمارات الدولة على إصدار قرارات بهدف خفض الرسوم وتسهيل إجراءات التراخيص سيكون له دور هام في سهولة الأعمال، لاسيما بعدما شهدت الفترة الماضية حالة من التباطؤ وتوجه بعض أصحاب المشاريع لوقف أنشطتهم.

وطالب رجال أعمال بالمزيد من الإجراءات لمعالجة تحديات قطاع الأعمال، وخفض بعض الرسوم، لاسيما بعد بدء تطبيق النظام الضريبي بالدولة.