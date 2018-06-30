«دبي المالي العالمي» يوقع مذكرة تفاهم مع «فاينانس إنوفيشن»

دبي (الاتحاد)

وقّع مركز دبي المالي العالمي، مؤخراً مذكرة تفاهم مع شركة «فاينانس إنوفيشن»، الجهة الرسمية المعنية بتشجيع الابتكار في القطاع المالي الفرنسي ومقرّها باريس، بهدف التعاون لتطوير بيئة التكنولوجيا المالية في كلتا السوقين، وتسهيل تبادل المعرفة والخبرات بين هيئاتهما التنظيمية والمالية.

قام بتوقيع مذكرة التفاهم، كل من عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، وجويل ديريو، الرئيس التنفيذي لشركة «فاينانس إنوفيشن» ضمن فعاليات مؤتمر مجتمع التكنولوجيا والتمويل الذي انعقد في باريس مؤخراً.

ومع وجود أكثر من 1853 شركة مسجّلة نشطة ومنظومة مؤلفة عما يزيد على 50 شركة تكنولوجيا مالية، بالإضافة إلى العديد من العملاء في هذا القطاع، يُعتبر مركز دبي المالي العالمي اليوم المركز المالي الرائد في المنطقة، والوجهة الأبرز فيها لقطاع التكنولوجيا المالية.

وأطلق المركز صندوقاً متخصصاً بقطاع التكنولوجيا المالية بقيمة 100 مليون دولار لتسريع وتيرة تطور التكنولوجيا المالية، من خلال الاستثمار في المشاريع الناشئة منذ تأسيسها، مكملاً بذلك منظومة التكنولوجيا المالية في المركز التي تشمل مزايا أخرى فريدة مثل رخصة اختبار الابتكار ورخصة التكنولوجيا المالية ومساحة عمل تفاعلية وتعاونية، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى أكبر مجتمع مالي في المنطقة.