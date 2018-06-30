«موانئ دبي» تدرس إنشاء مجمع لوجستي في إثيوبيا

دبي (الاتحاد)

تدرس موانئ دبي العالمية إنشاء مجمع لوجستي في إثيوبيا لتقديم أفضل الخدمات والتسهيلات لدول أفريقيا التي ليس لها منفذ بحري، بحسب سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة.

وأوضح ابن سليم، خلال اجتماع مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة مع مجموعات الأعمال بدبي، أن من شأن المجمع المزمع أن يستقبل البضائع من خلال ميناء بربرة على الساحل الشرقي لأفريقيا، ومنه إلى بقية الدول غير الساحلية في القارة السمراء.

وأضاف أن «زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى إثيوبيا مؤخراً، جاءت لتدشن مرحلة جديدة من تطور العلاقات بين البلدين الصديقين، حيث تم توقيع العديد من الاتفاقيات الثنائية».

وكشف عن خطة استثمار ضخمة لمضاعفة حجم استثمارات المجموعة في قطاع النقل الهندي، ودعم جهود تطوير المرافق اللوجستية والبنى التحتية، بما يواكب خطة الحكومة الهندية لزيادة حجم الصادرات إلى دبي، مشيداً بدور مجلس الأعمال والمهن الهندي في دبي، وجهوده لتطوير التبادل التجاري ودعم الاستثمارات الهندية في الإمارة.