«ثقافة بلا حدود» تطلق مسابقة «مكتبتي المنزلية»

الشارقة (الاتحاد)

أطلقت «ثقافة بلا حدود»، أمس الأول، مسابقة «مكتبتي المنزلية» عبر وسائل التواصل الاجتماعي، للأسر الإماراتية التي تسلمت مكتباتها المجانية ضمن مشروع «مكتبة لكل بيت». وتقضي شروط المسابقة، التي تستمر حتى الأول من فبراير المقبل، بأن يقوم المشتركون بتصوير مكتباتهم المنزلية التي تسلموها من مبادرة «ثقافة بلا حدود»، ومشاركة الصور عبر تطبيق إنستجرام أو تويتر، مع ربط الصور بحسابات «ثقافة بلا حدود» على التطبيقين، واستخدام الوسم #وصلناها، على أن يتم اختيار أجمل صورتين يومياً، ليفوز أصحابهما بجهاز «أيباد» لكل منهما.

وقال راشد الكوس، مدير عام «ثقافة بلا حدود»: «لن نكتفي في ثقافة بلا حدود، بتوزيع المكتبات، بل نحرص أيضاً على متابعة تفاعل الناس مع الكتب ومعرفة مدى الاستفادة منها، وأن مسابقة مكتبتي المنزلية تأتي في إطار تلك المتابعة، وستليها فعاليات أخرى تشمل نشاطات مختلفة، تشكل إضافة مهمة إلى المشهد الثقافي المحلي، وتعزز اسم إمارة الشارقة كعاصمة للثقافة في دولة الإمارات والمنطقة».