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الدولة تشارك في اجتماع الطاولة المستديرة بهونج كونج

آل صالح: دور فاعل للإمارات في «الحزام والطريق»
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تاريخ النشر: الأحد 01 يوليو 2018

هونج كونج (الاتحاد)

أكد عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، أن الإمارات تحرص على المساهمة بفعالية في تعزيز سبل الشراكة والتعاون لإنجاح مبادرة الحزام والطريق باعتبارها تواصلاً زمنياً وتاريخياً لطريق مؤثر في حركة التجارة الدولية منذ القدم، وهو ما يعزز حصاد المنافع المترتبة على تلك المبادرة الاستراتيجية في معظم الدول المنخرطة فيه.

وأضاف آل صالح، خلال مشاركة وفد الدولة في اجتماع الطاولة المستديرة التي تم تنظيمها خصيصاً لدولة الإمارات بمشاركة 60 شخصاً من ممثلي كبريات الشركات من هونج كونج والصين، ضمن فعاليات الدورة الثالثة من القمة العالمية لمبادرة الحزام والطريق، أن الدولة من خلال نجاحاتها التجارية ومكانتها الاستراتيجية الرائدة على خريطة التجارة العالمية، اقتراناً بقدراتها اللوجستية وتسهيلاتها لدعم أفضل ممارسات الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية، تعد من الدول المرشحة بقوة لتعزيز التعاون في مشاريع الحزام والطريق.

‎قال إن مجمل التطورات الراهنة على خريطة الاقتصاد العالمي تؤكد أهمية تعزيز الشراكات الدولية وبناء التحالفات مع دول العالم، لكي تحصد جميع الأطراف المصالح والمنافع المتبادلة، وفي مقدمتها تعزيز تدفقات التجارة الدولية وتحفيز القدرات الاستثمارية للدول، مؤكداً أن هذا التوجه يتفق مع رؤى وسياسات الانفتاح وتعظيم قنوات الشراكة التي أرست مرتكزاتها القيادة الرشيدة لدولة الإمارات.

حضرت الاجتماع نبيلة الشامسي، قنصل عام الإمارات في إقليم هونج كونج، وعدد من ممثلي المؤسسات الحكومية والشركات الاستثمارية بالدولة.

وألمح إلى تنامي مؤشرات التبادل التجاري بين كل من الإمارات وهونج كونج، حيث قدرت العام الماضي بنحو 8.9 مليار دولار محققة نمواً ناهزت نسبته 5%، كما استعرض مقومات العلاقات الراسخة والشراكات الناجحة بين البلدين والتي تدعمها العديد من الاتفاقيات وجهود التعاون في قطاعات الخدمات المالية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار. ... المزيد
     
 

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