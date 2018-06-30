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كندا تفرض رسوماً على عشرات المنتجات الأميركية
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تاريخ النشر: الأحد 01 يوليو 2018

عواصم (وكالات)

فرضت كندا أمس، رسوماً بقيمة 16,6 مليار دولار كندي (12,6 مليار دولار) على منتجات أميركية في إجراءات تجارية انتقامية ضد الولايات المتحدة بعد فرض واشنطن رسوماً جمركية على واردات الفولاذ والألمنيوم الكنديين.

وأكد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو للرئيس الأميركي دونالد ترامب في اتصال هاتفي مساء الجمعة، أن اوتاوا «لم يكن لديها خيارات أخرى سوى الإعلان عن إجراءات بالمثل رداً على الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة على الفولاذ والألمنيوم منذ الأول من يونيو 2018».

وقال مكتب رئيس الوزراء الكندي عند إعلانه عن الاتصال الهاتفي، إن ترودو وترامب «اتفقا على البقاء على اتصال وثيق في المستقبل».

وفرضت الرسوم الكندية على الفولاذ والألمنيوم الأميركيين، وكذلك الويسكي، وعصير البرتقال والسفن الشراعية والمحركات، وأجهزة جز العشب.

وتتراوح الرسوم الجمركية الكندية بين 10 و25%، وتعادل بذلك التي التي فرضتها إدارة ترامب على الفولاذ والألمنيوم. ... المزيد
     
 

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