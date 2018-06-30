20 % ارتفاعاً في أسعار النفط خلال الربع الثاني

عواصم (رويترز ود ب ا)

سجلت أسعار التعاقدات الآجلة للنفط الخام ارتفاعاً بنسبة 20% خلال تعاملات الربع الثاني من العام الحالي، في حين واصلت الأسعار ارتفاعها خلال تعاملات أمس الأول.

وزادت أسعار خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأميركي خلال تعاملات أمس، بمقدار 70 سنتاً أي بنسبة 1% إلى 74.15 دولار للبرميل تسليم أغسطس المقبل وهو أعلى مستوى له منذ أربع سنوات.

وارتفعت الأسعار خلال يونيو الحالي بشدة مع تراجع مخزون الخام الأميركي، في حين تكافح منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لزيادة إنتاجها. وقال «هوتان يازهرى» المحلل الاقتصادي في «بنك أوف أميركا ميرل لينش» الأميركي «نحن الآن في بيئة أسعار نفط جذابة ومؤسستنا ترى أن النفط سيصل إلى 90 دولاراً للبرميل بنهاية الربع الثاني من العام المقبل».

من ناحية أخرى أظهرت البيانات الأسبوعية الصادرة عن شركة «بيكر هيوز» للخدمات النفطية تراجع عدد منصات استخراج النفط والغاز الطبيعي العاملة في الولايات المتحدة. وذكرت الشركة أن عدد منصات النفط والغاز تراجعت بمقدار 5 منصات إلى 1047 منصة بنهاية الأسبوع الحالي.