«أدنوك للتوزيع»: محطاتنا مؤهلة للتعامل مع الخدمة الذاتية والمتميزة معاً تفادياً للزحام

بسام عبد السميع (أبوظبي)

شهد اليوم الأول لتطبيق رسوم الخدمة «المتميزة» بمحطات «أدنوك للتوزيع» في إمارة أبوظبي، أمس، إقبالاً متزايداً على الخدمة «الذاتية» للتزود بالوقود، مع توفير موظفين لمساعدة العملاء للحصول على هذه الخدمة، فيما أكدت الشركة أن جميع ماكينات ومضخات التزود بالوقود، تتوافر بها الخدمة الذاتية والمتميزة معاً تفادياً لحدوث الازدحام. وقال ناصر صالح الحمادي، مدير تنفيذ قطاع التجزئة في شركة أدنوك للتوزيع، لـ«الاتحاد»، إن الشركة تركت للعميل حرية اختيار الخدمة التي يريدها في جميع محطاتها، سواء كانت «متميزة» برسم 10 دراهم مقابل التزود بالوقود وتنظيف زجاج المركبة وفحص الإطارات، أو «ذاتية» من دون رسم.

وأضاف أن بقية المحطات التابعة لها في الدولة خارج إمارة أبوظبي، يجري تجهيزها حالياً لتقديم هذه الخدمات نهاية الشهر الجاري.

وكانت «أدنوك للتوزيع»، بدأت أمس تطبيق رسماً بقيمة عشرة دراهم على تقديم الخدمة المتميزة للتزود بالوقود في جميع محطاتها بأبوظبي.

وأفاد الحمادي بأن الشركة قامت بالاستثمار في الموارد البشرية العاملة لديها، وتبني التكنولوجيات الجديدة والمتطورة، والتي من شأنها أن تعزز من سرعة وسهولة عملية التزود بالوقود.